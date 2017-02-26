Боксер Уайлдер защитил титул чемпиона мира по версии WBC

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Уайлдер вышел на ринг во второй раз после отмены поединка с россиянином Александром Поветкиным. Их бой был запланирован в Москве 21 мая 2016 года, однако не состоялся, так как в апреле в организме Поветкина обнаружили следы мельдония. Руководство WBC разрешило Уайлдеру провести добровольную защиту пояса на время расследования, и американец выиграл в июле у соотечественника Криса Арреолы техническим нокаутом в восьмом раунде. Ввиду полученных травм руки Уайлдер на ринг в прошлом году больше не вышел.

В нынешнем поединке первоначально соперником американца должен был стать поляк Анджей Вавжик, однако он также был уличен в употреблении допинга. Его две допинг-пробы дали положительный результат на запрещенное вещество станозолол. В итоге польского боксера заменил Вашингтон.

Уайлдер в пятый раз защитил пояс чемпиона мира WBC, который завоевал в январе 2015 года благодаря победе над канадцем Бермейном Стиверном по очкам. Причем все пять защит ввиду обстоятельств были добровольными. В послужном списке 31-летнего американца теперь 38 побед (37 нокаутом), ни одного поражения.

34-летний Вашингтон потерпел первое поражение при 18 победах (12 нокаутом).