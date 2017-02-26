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https://sport.mail.ru/news/boxing/28892937/
26 февраля 2017, 8:23 | Бокс | ТАСС

Боксер Уайлдер защитил титул чемпиона мира по версии WBC

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Американец Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. В 12-раундовом поединке в Бирмингеме (США, штат Алабама) он выиграл у американца Джеральда Вашингтона техническом нокаутом в пятом раунде.

Американец победил соотечественника Джеральда Вашингтона техническом нокаутом в пятом раунде. Увеличить
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Уайлдер вышел на ринг во второй раз после отмены поединка с россиянином Александром Поветкиным. Их бой был запланирован в Москве 21 мая 2016 года, однако не состоялся, так как в апреле в организме Поветкина обнаружили следы мельдония. Руководство WBC разрешило Уайлдеру провести добровольную защиту пояса на время расследования, и американец выиграл в июле у соотечественника Криса Арреолы техническим нокаутом в восьмом раунде. Ввиду полученных травм руки Уайлдер на ринг в прошлом году больше не вышел.

В нынешнем поединке первоначально соперником американца должен был стать поляк Анджей Вавжик, однако он также был уличен в употреблении допинга. Его две допинг-пробы дали положительный результат на запрещенное вещество станозолол. В итоге польского боксера заменил Вашингтон.

Уайлдер в пятый раз защитил пояс чемпиона мира WBC, который завоевал в январе 2015 года благодаря победе над канадцем Бермейном Стиверном по очкам. Причем все пять защит ввиду обстоятельств были добровольными. В послужном списке 31-летнего американца теперь 38 побед (37 нокаутом), ни одного поражения.

34-летний Вашингтон потерпел первое поражение при 18 победах (12 нокаутом).
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