Боксер Уайлдер защитил титул чемпиона мира по версии WBC
МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Американец Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. В 12-раундовом поединке в Бирмингеме (США, штат Алабама) он выиграл у американца Джеральда Вашингтона техническом нокаутом в пятом раунде.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Уайлдер вышел на ринг во второй раз после отмены поединка с россиянином Александром Поветкиным. Их бой был запланирован в Москве 21 мая 2016 года, однако не состоялся, так как в апреле в организме Поветкина обнаружили следы мельдония. Руководство WBC разрешило Уайлдеру провести добровольную защиту пояса на время расследования, и американец выиграл в июле у соотечественника Криса Арреолы техническим нокаутом в восьмом раунде. Ввиду полученных травм руки Уайлдер на ринг в прошлом году больше не вышел.
В нынешнем поединке первоначально соперником американца должен был стать поляк Анджей Вавжик, однако он также был уличен в употреблении допинга. Его две
Уайлдер в пятый раз защитил пояс чемпиона мира WBC, который завоевал в январе 2015 года благодаря победе над канадцем Бермейном Стиверном по очкам. Причем все пять защит ввиду обстоятельств были добровольными. В послужном списке 31-летнего американца теперь 38 побед (37 нокаутом), ни одного поражения.
34-летний Вашингтон потерпел первое поражение при 18 победах (12 нокаутом).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter