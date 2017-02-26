Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28892196/
26 февраля 2017, 9:19 | Бокс | Чемпионат.com

Беллью и Хэй едва не подрались во время съёмок ТВ-программы

Британские боксёры Дэвид Хэй и Тони Беллью продолжают подогревать интерес к своему поединку, который состоится 4 марта в Лондоне.

На этот раз боксёры едва не подрались во время съёмок программы The Gloves Are Off на телеканале Sky Sports.

Хэй пригрозил Беллью, что отправит того с ринга прямо в больницу, после чего Беллью предложил выяснить отношения прямо в студии. Оператор даже перестал на какой-то момент снимать.

Позже Беллью объяснил, что не намерен бить Хэя так сильно, чтобы тот попал в больницу. Боксёр рассказал, что считает свою работу бизнесом, который не должен причинять серьёзных увечий другим людям.

Ранее боксёры получили предупреждение, что могут быть лишены своих лицензий, если будут боксировать без перчаток.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Федерация бокса России сделает все, чтобы ситуация с Алояном не повторялась

МОСКВА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Федерация бокса России сделает все, чтобы у спортсменов не возникало проблем с допингом, как это случилось с Мишей Алояном на Олимпийских играх 2016 года. В этом журналистов заверил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»