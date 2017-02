Беллью и Хэй едва не подрались во время съёмок ТВ-программы

На этот раз боксёры едва не подрались во время съёмок программы The Gloves Are Off на телеканале Sky Sports.



Хэй пригрозил Беллью, что отправит того с ринга прямо в больницу, после чего Беллью предложил выяснить отношения прямо в студии. Оператор даже перестал на какой-то момент снимать.



Позже Беллью объяснил, что не намерен бить Хэя так сильно, чтобы тот попал в больницу. Боксёр рассказал, что считает свою работу бизнесом, который не должен причинять серьёзных увечий другим людям.



Ранее боксёры получили предупреждение, что могут быть лишены своих лицензий, если будут боксировать без перчаток.