Беллью и Хэй едва не подрались во время съёмок ТВ-программы
Британские боксёры Дэвид Хэй и Тони Беллью продолжают подогревать интерес к своему поединку, который состоится 4 марта в Лондоне.
На этот раз боксёры едва не подрались во время съёмок программы The Gloves Are Off на телеканале Sky Sports.
Хэй пригрозил Беллью, что отправит того с ринга прямо в больницу, после чего Беллью предложил выяснить отношения прямо в студии. Оператор даже перестал на
Позже Беллью объяснил, что не намерен бить Хэя так сильно, чтобы тот попал в больницу. Боксёр рассказал, что считает свою работу бизнесом, который не должен причинять серьёзных увечий другим людям.
Ранее боксёры получили предупреждение, что могут быть лишены своих лицензий, если будут боксировать без перчаток.
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