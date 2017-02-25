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25 февраля 2017, 22:09 | Бокс | Sports.kz

«Польский монстр» ждет боя с Головкиным

Польский боксер Мацей Сулецки (23−0, 8 КО) продолжает надеяться на бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

Польский боксер <span class=error>Мацей</span> <span class=error>Сулецки</span> (23−0 8 КО) продолжает надеяться на бой с <span class=error>казахстанцем</span> Геннадием <span class=error>Головкиным</span> (36−0 33 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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В твиттере Сулецки опубликовал коллаж своей фотографии с фото Головкина, подписав его «Польский монстр против GGG».

Ранее поляк, перечисляя своих возможных соперников, отметил GGG, добавив, что их бой в этом году вряд ли состоится, поскольку Головкин рассчитывает провести поединок с Саулем Альваресом «Канело» (48−1−1, 34 КО) в сентябре. Также Сулецки заявил, что какое-то время намерен выступать в юниорском среднем весе.

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Чавес-младший собрался побить Головкина

Чавес-младший собрался побить Головкина

Хулио Сезар Чавес-младший заявил о готовности в будущем провести бой с чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBC Геннадием Головкиным. Сперва ему однако нужно победить Сауля Альвареса, бой с которым запланирован на 6 мая в США.
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