«Польский монстр» ждет боя с Головкиным
Польский боксер Мацей Сулецки (23−0, 8 КО) продолжает надеяться на бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.
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В твиттере Сулецки опубликовал коллаж своей фотографии с фото Головкина, подписав его «Польский монстр против GGG».
Ранее поляк, перечисляя своих возможных соперников, отметил GGG, добавив, что их бой в этом году вряд ли состоится, поскольку Головкин рассчитывает провести поединок с Саулем Альваресом «Канело» (48−1−1, 34 КО) в сентябре. Также Сулецки заявил, что
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