«Польский монстр» ждет боя с Головкиным

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В твиттере Сулецки опубликовал коллаж своей фотографии с фото Головкина, подписав его «Польский монстр против GGG».



Ранее поляк, перечисляя своих возможных соперников, отметил GGG, добавив, что их бой в этом году вряд ли состоится, поскольку Головкин рассчитывает провести поединок с Саулем Альваресом «Канело» (48−1−1, 34 КО) в сентябре. Также Сулецки заявил, что какое-то время намерен выступать в юниорском среднем весе.