Чавес-старший отменил многомиллионное пари его сына с «Канело»
Отец и советник
экс-чемпиона мира в среднем весе мексиканца Хулио Сезара Чавеса-младшего (50−2−1, 32 KO) Хулио Сезар Чавес-старший заявил, что он отменяет многомиллионное пари его сына с Саулем «Канело» Альваресом (48−1−1, 34 КО). Об этом сообщает BoxingScene.com.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ранее боксеры договорились, что проигравший отдаст свой гонорар победителю. Они заключили устную сделку, однако
«Правда в том, что нам не нужны деньги “Канело”, нас это не волнует. Нас волнует слава, престиж и гордость. Это самые важные вещи в этом поединке», — заявил
Между тем сам
Бой «Канело» и
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter