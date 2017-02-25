Чавес-старший отменил многомиллионное пари его сына с «Канело»

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Ранее боксеры договорились, что проигравший отдаст свой гонорар победителю. Они заключили устную сделку, однако Чавес-старший посчитал такое поведение ребячеством.

«Правда в том, что нам не нужны деньги “Канело”, нас это не волнует. Нас волнует слава, престиж и гордость. Это самые важные вещи в этом поединке», — заявил Чавес-старший в интервью ESPN Deportes.

Между тем сам Чавес-младший выразил сомнения, что «Канело» выполнит условия заключенного между ними пари. Он припомнил, что его соперник не сдержал слово относительно боя с казахстанцем Геннадием Головкиным.