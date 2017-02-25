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https://sport.mail.ru/news/boxing/28890823/
25 февраля 2017, 19:06 | Бокс | Чемпионат.com

Мейвезер-мл.: Не могу гарантировать, что бой с Макгрегором состоится

Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший заявил, что контракт на бой против чемпиона UFC Конора Макгрегора ещё не подписан.

Бывший чемпион мира по боксу <span class=error>Флойд</span> <nobr>Мейвезер-младший</nobr> заявил что контракт на бой против чемпиона UFC <span class=error>Конора</span> Макгрегора ещё не подписан. Увеличить
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«Давайте дадим болельщикам то, что они хотят увидеть. Есть только один важный бой — Мейвезер против Макгрегора. Не могу давать гарантии, что бой состоится. Мы много говорили о возможном поединке, но ничего пока не подписывали. Конор верит в себя, я верю в себя. Он моложе, у меня же был простой в течение нескольких лет. Посмотрим, что произойдёт, если бой состоится», — приводит слова Мейвезера-младшего BoxingScene.
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