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https://sport.mail.ru/news/boxing/28886918/
25 февраля 2017, 10:36 | Бокс | Sports.kz

Фанаты Чавеса высмеяли Альвареса за уклонение от Головкина

Болельщики Хулио Сезара Чавеса-младшего принесли баннер, высмеивающий Оскара Де Ла Хойю и его подопечного Сауля Альвареса, на пресс-конференцию, посвященную предстоящему бою мексиканских боксеров, сообщает Sports.kz.

Во время мероприятия один из фанатов поднял транспарант с надписью: «Папа Оскар, защити меня от GGG», намекающий на то, что Альварес долгое время избегает поединка с Геннадием Головкиным.

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