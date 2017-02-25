Фанаты Чавеса высмеяли Альвареса за уклонение от Головкина

Во время мероприятия один из фанатов поднял транспарант с надписью: «Папа Оскар, защити меня от GGG», намекающий на то, что Альварес долгое время избегает поединка с Геннадием Головкиным.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">"papi Oscar, protect me from <a href="https://twitter.com/GGGBoxing">@GGGBoxing</a>" poster at <a href="https://twitter.com/hashtag/canelochavezjr?src=hash">#canelochavezjr</a> press conference <a href="https://t.co/SvZiCCGke0">pic.twitter.com/SvZiCCGke0</a></p>— Eduard Cauich (@ecauich) <a href="https://twitter.com/ecauich/status/835323018033291264">25 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>