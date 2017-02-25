Фанаты Чавеса высмеяли Альвареса за уклонение от Головкина
Болельщики Хулио Сезара
Чавеса-младшего принесли баннер, высмеивающий Оскара Де Ла Хойю и его подопечного Сауля Альвареса, на пресс-конференцию, посвященную предстоящему бою мексиканских боксеров, сообщает Sports.kz.
Во время мероприятия один из фанатов поднял транспарант с надписью: «Папа Оскар, защити меня от GGG», намекающий на то, что Альварес долгое время избегает поединка с Геннадием Головкиным.
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