Боксер Глазков планирует вернуться на ринг после травмы в конце лета

В январе прошлого года в Нью-Йорке Глазков травмировал колено и проиграл американцу Чарльзу Мартину техническим нокаутом в бою за вакантный пояс IBF. С тех пор на ринг украинец не выходил. Для 32-летнего бронзового призера ОИ-2008 поражение в бою с Мартином стало первым на профессиональном ринге в 23 боях (21 победа, 1 ничья). В апреле Мартин уступил титул IBF британцу Энтони Джошуа, который уже дважды защитил титул, а в апреле 2017 года встретится с украинцем Владимиром Кличко в Лондоне, где на кону также будет стоять титул WBA Super.

«Я разговаривала с менеджером Глазкова Эгисом Климасом — Глазков планирует вернуться на ринг в конце лета. Я надеюсь на это и желаю Вячеславу скорейшего выздоровления», — сказала Дува по телефону.

Также Дува сообщила «Р-Спорт», что в ближайшие недели будет объявлено о будущем российского боксера Арифа Магомедова, выступающего в среднем весе.