Боксер Глазков планирует вернуться на ринг после травмы в конце лета
Украинский боксер Вячеслав Глазков планирует вернуться на ринг после тяжелой травмы в конце лета, заявила агентству «Р-Спорт» промоутер супертяжеловеса Кэти Дува.
В январе прошлого года в
«Я разговаривала с менеджером Глазкова Эгисом Климасом — Глазков планирует вернуться на ринг в конце лета. Я надеюсь на это и желаю Вячеславу скорейшего выздоровления», — сказала Дува по телефону.
Также Дува сообщила «Р-Спорт», что в ближайшие недели будет объявлено о будущем российского боксера Арифа Магомедова, выступающего в среднем весе.
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