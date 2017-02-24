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https://sport.mail.ru/news/boxing/28884475/
24 февраля 2017, 19:37 | Бокс | Р-Спорт

Боксер Глазков планирует вернуться на ринг после травмы в конце лета

Украинский боксер Вячеслав Глазков планирует вернуться на ринг после тяжелой травмы в конце лета, заявила агентству «Р-Спорт» промоутер супертяжеловеса Кэти Дува.

В январе прошлого года в Нью-Йорке Глазков травмировал колено и проиграл американцу Чарльзу Мартину техническим нокаутом в бою за вакантный пояс IBF. С тех пор на ринг украинец не выходил. Для 32-летнего бронзового призера ОИ-2008 поражение в бою с Мартином стало первым на профессиональном ринге в 23 боях (21 победа, 1 ничья). В апреле Мартин уступил титул IBF британцу Энтони Джошуа, который уже дважды защитил титул, а в апреле 2017 года встретится с украинцем Владимиром Кличко в Лондоне, где на кону также будет стоять титул WBA Super.

«Я разговаривала с менеджером Глазкова Эгисом Климасом — Глазков планирует вернуться на ринг в конце лета. Я надеюсь на это и желаю Вячеславу скорейшего выздоровления», — сказала Дува по телефону.

Также Дува сообщила «Р-Спорт», что в ближайшие недели будет объявлено о будущем российского боксера Арифа Магомедова, выступающего в среднем весе.
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