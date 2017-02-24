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https://sport.mail.ru/news/boxing/28883686/
24 февраля 2017, 17:37 | Бокс | Sports.kz

Чавес-младший собрался побить Головкина

Хулио Сезар Чавес-младший заявил о готовности в будущем провести бой с чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBC Геннадием Головкиным. Сперва ему однако нужно победить Сауля Альвареса, бой с которым запланирован на 6 мая в США.

Хулио <span class=error>Сезар</span> <nobr>Чавес-младший</nobr> заявил о готовности в будущем провести бой с чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBC Геннадием <span class=error>Головкиным</span>. Сперва ему однако нужно победить <span class=error>Сауля</span> Альвареса бой с которым запланирован на 6 мая в США. Увеличить
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«Я без проблем провёл бы бой против Головкина. Но сперва мне нужно побить Альвареса. После тог как я побью Сауля, я верну себе прежнюю уверенность. Я четыре раза спарринговал с Головкиным и чувствовал силу его ударов. Он обладает тяжёлым ударом, но в последнем его бой Келл Брук причинил ему боль. Я думаю, что могу побить его», — цитирует Чавеса BoxingScene.

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