Фируза Шарипова отказалась от съемок в «Игре престолов» из-за чемпионского боя

По словам спортсменки, ей пришлось изменить планы и провести промежуточный бой до титульного.

«Мы очень сильно изменили наши планы. Нам поступало множество предложений сняться в кино, поучаствовать в каких-то телепередачах, как в России, так и в Казахстане. В ближайшее время мы собирались отправиться в Америку для личного знакомства с несколькими голливудскими режиссерами и участия в кастингах, в том числе на съемки в «Игре престолов». Но мы с моей командой отказались от этого, потому что на первый план сейчас выходит подготовка именно к титульному бою.

У меня не будет перерыва в тренировочном процессе вплоть до чемпионского поединка, а после этого мы уже будем рассматривать все другие варианты и съемки, в том числе в «Игре престолов». Для меня это было бы очень интересно, но титул чемпионки мира важнее, — сказала Шарипова.