Фируза Шарипова отказалась от съемок в «Игре престолов» из-за чемпионского боя
Первая девушка в
профи-боксе из Казахстана Фируза Шарипова отказалась от съемок в популярном телесериале «Игра престолов», выходящем на телеканале HBO, сообщает allfight.ru.
По словам спортсменки, ей пришлось изменить планы и провести промежуточный бой до титульного.
«Мы очень сильно изменили наши планы. Нам поступало множество предложений сняться в кино, поучаствовать в
У меня не будет перерыва в тренировочном процессе вплоть до чемпионского поединка, а после этого мы уже будем рассматривать все другие варианты и съемки, в том числе в «Игре престолов». Для меня это было бы очень интересно, но титул чемпионки мира важнее, — сказала Шарипова.
Напомним, Шарипова проведет следующий бой 4 марта в Москве. Ее соперницей станет дебютантка
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