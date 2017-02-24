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24 февраля 2017, 13:48 | Бокс | Vesti.kz

Фируза Шарипова отказалась от съемок в «Игре престолов» из-за чемпионского боя

Первая девушка в профи-боксе из Казахстана Фируза Шарипова отказалась от съемок в популярном телесериале «Игра престолов», выходящем на телеканале HBO, сообщает allfight.ru.

По словам спортсменки, ей пришлось изменить планы и провести промежуточный бой до титульного.

«Мы очень сильно изменили наши планы. Нам поступало множество предложений сняться в кино, поучаствовать в каких-то телепередачах, как в России, так и в Казахстане. В ближайшее время мы собирались отправиться в Америку для личного знакомства с несколькими голливудскими режиссерами и участия в кастингах, в том числе на съемки в «Игре престолов». Но мы с моей командой отказались от этого, потому что на первый план сейчас выходит подготовка именно к титульному бою.

У меня не будет перерыва в тренировочном процессе вплоть до чемпионского поединка, а после этого мы уже будем рассматривать все другие варианты и съемки, в том числе в «Игре престолов». Для меня это было бы очень интересно, но титул чемпионки мира важнее, — сказала Шарипова.

Напомним, Шарипова проведет следующий бой 4 марта в Москве. Ее соперницей станет дебютантка профи-ринга 22-летняя россиянка Юлия Чернобородова, которая недавно завоевала «золото» на чемпионате Центрального федерального округа России по боксу среди женщин.

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