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https://sport.mail.ru/news/boxing/28881250/
24 февраля 2017, 12:45 | Бокс | Чемпионат.com

Чарр травмировал плечо, бой с Солисом отменён

Поединок между немецким супертяжеловесом ливанского происхождения Мануэлем Чарром и кубинцем Одланьером Солисом, который был запланирован на 11 марта в Бонне, пришлось отменить. Как сообщает BoxngScene, Чарр травмировал плечо, а потому не сможет выйти на ринг.

Ранее сообщалось, что эти боксёры могут поспорить за вакантный титул временного чемпиона мира по версии WBA. Однако WBA впоследствии опровергла эту информацию.
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