Боксер Бутаев в апреле может провести рейтинговый бой в России

Бутаев в США провел четыре матча и во всех одержал победы. На любительском ринге спортсмен в 2014 году стал чемпионом России, а в 2013 году — победителем Универсиады в Казани.

«Мы ведем переговоры с руководством промоутерской компании «Патриот», и, возможно, бой Раджаба Бутаева пройдет в рамках боксерского вечера компании 8 апреля в Туле, — сказал по телефону Кравцов. — Либо американские промоутеры, которые ведут боксера, договорятся с (промоутером) Шамиром Петросяном, который в апреле планирует провести шоу в Москве. Но с большой долей вероятности мы достигнем договоренности с «Патриотом».

Собеседник агентства отметил, что у американских промоутеров с продвижением российского боксера связаны серьезные планы.

«У Раджаба в мае-июне планируются бои, которые будут показаны по известному телеканалу, — отметил специалист. — Сейчас он тренируется в России, а после возвращения в США проведет защиту чемпионского титула. И в случае успеха он сразу же войдет либо в топ-15, либо в топ-10 WBC. Также у нас есть программа, что мы будем его продвигать и по другим версиям. Тем более что Раджаба в Америке прочат, если все, дай бог, будет нормально, в мегазвезды. Некоторые специалисты считают, что он достигнет этого уровня, если сможет раскрыть свой потенциал на основе физических возможностей и уровня технико-тактического мастерства».