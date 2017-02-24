Боксер Бутаев в апреле может провести рейтинговый бой в России
МОСКВА, 24 фев —
Р-Спорт, Олег Богатов. Российский боксер-профессионал обладатель чемпионского пояса NABF (Североамериканской федерации бокса) в весовой категории до 66,7 килограмма Раджаб Бутаев в апреле может провести рейтинговый поединок в Туле, сообщил агентству «Р-Спорт» личный тренер спортсмена Эдуард Кравцов.
Бутаев в США провел четыре матча и во всех одержал победы. На любительском ринге спортсмен в 2014 году стал чемпионом России, а в 2013 году — победителем Универсиады в Казани.
«Мы ведем переговоры с руководством промоутерской компании «Патриот», и, возможно, бой Раджаба Бутаева пройдет в рамках боксерского вечера компании 8 апреля в Туле, — сказал по телефону Кравцов. — Либо американские промоутеры, которые ведут боксера, договорятся с (промоутером) Шамиром Петросяном, который в апреле планирует провести шоу в Москве. Но с большой долей вероятности мы достигнем договоренности с «Патриотом».
Собеседник агентства отметил, что у американских промоутеров с продвижением российского боксера связаны серьезные планы.
«У Раджаба в
Бутаев в 2015 году завоевал путевку на Олимпийские игры-2016 в весовой категории до 69 килограммов, успешно выступив на турнире Всемирной серии бокса (WSB). Но тренеры сборной России отдали предпочтение также выигравшему лицензию, но в соревновании AIBA Pro Boxing, Андрею Замковому, впоследствии потерпевшему неудачу в стартовом бою в
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