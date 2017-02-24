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https://sport.mail.ru/news/boxing/28878263/
24 февраля 2017, 0:45 | Бокс | PROСПОРТ - Казахстан

Промоутер Ковалева: Команда Уорда продолжает игнорировать наши запросы о реванше

По словам Кэти Дува, являющейся промоутером Сергея Ковалева, представители американского боксера Андре Уорда продолжают игнорировать запросы стороны россиянинаКовалев проиграл Уорду в ноябре прошлого года единогласным решением судей и лишился чемпионских поясов WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе. Это поражение стало первым в карьере россиянина. Согласно контракту на тот поединок, американец обязан провести реванш.

«Промоутеры Уорда продолжают игнорировать наши запросы и письма, — сообщила Дува. — Уорд обязан провести следующий бой с Ковалевым. Конечно, если Уорд откажется выполняться свои обязательства, то карьера Сергея все равно будет двигаться вперед, и он продолжит проводить бои.
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