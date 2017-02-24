Промоутер Ковалева: Команда Уорда продолжает игнорировать наши запросы о реванше

«Промоутеры Уорда продолжают игнорировать наши запросы и письма, — сообщила Дува. — Уорд обязан провести следующий бой с Ковалевым. Конечно, если Уорд откажется выполняться свои обязательства, то карьера Сергея все равно будет двигаться вперед, и он продолжит проводить бои.