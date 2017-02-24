Головкин — четвертый в рейтинге P4P по версии Boxing Forum
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инстаграм-аккаунт Boxing Forum опубликовал свою версию рейтинга лучших pound-for-pound (вне зависимости от весовой категории) боксеров, сообщает Sports.kz.
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Рейтинг возглавляет чемпион WBO в полулегком весе Василий Ломаченко (7−1, 5 КО), на второй позиции расположился обладатель поясов WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе Андре Уорд, проигравший Уорду Сергей Ковалев (30−1−1, 26 КО) — третий. Казахстанский средневес Геннадий Головкин (36−0, 33 КО), владеющий титулами IBF, IBO, WBA и WBC — четвертый. Пятерку замыкает Теренс Кроуфорд (30−0, 21 КО), выступающий в суперлегком весе (WBC, WBO).
Напомним, Головкин вернется на ринг 18 марта и проведет бой на арене Madison Square Garden в
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