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Рейтинг возглавляет чемпион WBO в полулегком весе Василий Ломаченко (7−1, 5 КО), на второй позиции расположился обладатель поясов WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе Андре Уорд, проигравший Уорду Сергей Ковалев (30−1−1, 26 КО) — третий. Казахстанский средневес Геннадий Головкин (36−0, 33 КО), владеющий титулами IBF, IBO, WBA и WBC — четвертый. Пятерку замыкает Теренс Кроуфорд (30−0, 21 КО), выступающий в суперлегком весе (WBC, WBO).



Напомним, Головкин вернется на ринг 18 марта и проведет бой на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке против американца Дэниэла Джейкобса (32−1, 29 КО).