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24 февраля 2017, 0:39 | Бокс | Sports.kz

Головкин — четвертый в рейтинге P4P по версии Boxing Forum

Популярный инстаграм-аккаунт Boxing Forum опубликовал свою версию рейтинга лучших pound-for-pound (вне зависимости от весовой категории) боксеров, сообщает Sports.kz.

Популярный <nobr>инстаграм-аккаунт</nobr> Boxing Forum опубликовал свою версию рейтинга лучших <nobr>pound-for-pound</nobr> (вне зависимости от весовой категории) боксеров сообщает Sports.kz. Увеличить
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Рейтинг возглавляет чемпион WBO в полулегком весе Василий Ломаченко (7−1, 5 КО), на второй позиции расположился обладатель поясов WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе Андре Уорд, проигравший Уорду Сергей Ковалев (30−1−1, 26 КО) — третий. Казахстанский средневес Геннадий Головкин (36−0, 33 КО), владеющий титулами IBF, IBO, WBA и WBC — четвертый. Пятерку замыкает Теренс Кроуфорд (30−0, 21 КО), выступающий в суперлегком весе (WBC, WBO).

Напомним, Головкин вернется на ринг 18 марта и проведет бой на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке против американца Дэниэла Джейкобса (32−1, 29 КО).

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