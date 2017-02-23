Девять из девяти: Бивол нокаутировал Берриджа

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Бивол вышел на ринг с боксером по прозвищу Мясник — новозеландцем Робертом Берриджем, но доказать состоятельность своего никнейма его сопернику не удалось. Для того, чтобы защитить титул, который россиянин завоевал в мае после победы над доминиканцем Феликсом Валерой, Биволу понадобилось всего три с небольшим раунда.

Между победой в мае и нынешним успехом был еще и октябрьский бой, в котором спортсмен получил неприятный перелом руки. Но поединок с новозеландцем показал, что восстановление прошло по плану. Теперь в послужном списке россиянина 9 побед в 9 проведенных боях, из которых 7 нокаутом. Более того, он заявил, что готов идти дальше — к полновесному титулу, которым владеет Нэйтан Клеверли. Дело за промоутерами.

— Доволен тем, как провел поединок и тем, как он закончился, — рассказал Бивол. — В бою получились многие вещи, которые планировал. А так тренеры меня всегда гонят, говорят — бей больше по корпусу. Наверное, надо на этом будет акцент сделать. Соперник не самый сильный, но в принципе крепкий, хороший. Неплохо реагирует, отвечает сильнейшей рукой — один ударчик я даже пропустил.

Поединок прошел в Нижнем Тагиле, и атмосфера приятно впечатлила Бивола.

— На самом деле меня удивило то, как тагильцы любят бокс! На вечере бокса было много народу, и это круто, что люди пришли посмотреть на бои. Публика оставила самые лучшие впечатления! Собрался почти полный зал, я не ожидал, что будет так много, но очень этому рад.

В самом поединке Бивол не спешил, действовал рационально, нанося продуманные точные удары. В целом за четыре раунда он продемонстрировал, что готов выходить против более серьезных соперников, чем 32-летний новозеландец-левша. Пожалуй, тот самый удар левой рукой в третьем раунде — единственное, что соперник мог противопоставить россиянину в этот вечер. После нокдауна в третьем раунде Бивол активно пошел в атаку, доставив оппоненту кучу неприятностей — так, что тот снова коснулся коленом ринга и заставил судью начать отсчет. Было понятно, что в четвертом раунде все закончится — для Берриджа, конечно. Так и случилось противопоставить россиянину он уже ничего не мог, да и на лице открылось рассечение. Победа была более чем убедительная.

— Надеюсь, что в ближайшие 3 месяца у меня будет следующий бой, — отметил Бивол. — Получится или нет — сказать не могу, но мы будем над этим работать. Сейчас нет такого, что мне нужен отдых — я совсем не загнан, хочу тренироваться. Начну бегать, в зал ходить.

На вопрос об интересе к владельцу полновесного титула боксер ответил без тени сомнения.

— Конечно, бой с Клеверли был бы интересен. Я бы хотел выйти с ним на ринг, и если такой бой будет, буду только рад. Думаю, я уже готов к нему, — подчеркнул боксер.

Впрочем, если вдруг с Клеверли по каким-то причинам договориться не удастся, в этом весе у Бивола будет богатый выбор хороших соперников. Пожалуй, он действительно готов к более серьезным оппонентам.

В другом бою вечера тяжеловес Сергей Кузьмин без особых проблем досрочно победил поляка Вацлава Пейсара и завоевал вакантный титул чемпиона Евразии и Тихоокеанского региона по версии WBC. В его послужном списке эта победа также стала девятой в девяти боях (6 нокаутом).