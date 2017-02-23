Дэниел Джейкобс: Головкин пока еще ничего не доказал
По мнению Дэниеля Джейкобса, он не понимает почему Геннадий Головкин является явным фаворитом их противостояния.
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«Мне сложно понять, почему Головкин фаворит 8 к 1, — недоумевает Джейкобс. — Работа, которую они проделали над рекламой Головкина, просто невероятна. Они выставляли его против соперников, которые были на закате карьеры, не были настоящими средневесами и создали впечатление, что он всех уничтожает. Его поставили на место лучшего в мире, но реально он пока еще ничего не доказал.
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