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https://sport.mail.ru/news/boxing/28877753/
23 февраля 2017, 23:08 | Бокс | PROСПОРТ - Казахстан

Дэниел Джейкобс: Головкин пока еще ничего не доказал

По мнению Дэниеля Джейкобса, он не понимает почему Геннадий Головкин является явным фаворитом их противостояния.

По мнению Дэниеля Джейкобса он не понимает почему Геннадий <span class=error>Головкин</span> является явным фаворитом их противостояния<span>.</span> Увеличить
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«Мне сложно понять, почему Головкин фаворит 8 к 1, — недоумевает Джейкобс. — Работа, которую они проделали над рекламой Головкина, просто невероятна. Они выставляли его против соперников, которые были на закате карьеры, не были настоящими средневесами и создали впечатление, что он всех уничтожает. Его поставили на место лучшего в мире, но реально он пока еще ничего не доказал.

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