Тренер Кириллов надеется, что боксер Бивол сразится с Клеверли за титул чемпиона WBA
МОСКВА, 23 фев —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Дмитрий Кириллов, тренер российского боксера Дмитрия Бивола, заявил агентству «Р-Спорт», что его спортсмен готов к поединкам на высочайшем уровне и хочет, чтобы он сразился с обладателем чемпионского пояса по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) британцем Натаном Клеверли.
Бивол в четверг в Нижнем Тагиле победил новозеландца Роберта Берриджа техническим нокаутом в четвертом раунде в бою за титул временного чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA.
«Думаю, теперь нужно выходить на высочайший уровень и драться с сильнейшими боксерами. Дмитрию пора уже бороться за основной титул, которым владеет Клеверли. Было бы неплохо, чтобы этот бой состоялся», — сказал Кириллов по телефону.
Также в четверг другой спортсмен Кириллова Сергей Кузьмин одержал победу над чехом Вацлавом Пейсаром в бою за титул чемпиона Евразии и Тихоокеанского региона по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
«Ребята (Кузьмин и Бивол) были очень хорошо готовы после сборов в три этапа, в частности в горах. У них были очень хорошие
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