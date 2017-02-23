Тренер Кириллов надеется, что боксер Бивол сразится с Клеверли за титул чемпиона WBA

Бивол в четверг в Нижнем Тагиле победил новозеландца Роберта Берриджа техническим нокаутом в четвертом раунде в бою за титул временного чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA.

«Думаю, теперь нужно выходить на высочайший уровень и драться с сильнейшими боксерами. Дмитрию пора уже бороться за основной титул, которым владеет Клеверли. Было бы неплохо, чтобы этот бой состоялся», — сказал Кириллов по телефону.

Также в четверг другой спортсмен Кириллова Сергей Кузьмин одержал победу над чехом Вацлавом Пейсаром в бою за титул чемпиона Евразии и Тихоокеанского региона по версии Всемирного боксерского совета (WBC).