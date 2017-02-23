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https://sport.mail.ru/news/boxing/28877610/
23 февраля 2017, 22:27 | Бокс | Р-Спорт

Тренер Кириллов надеется, что боксер Бивол сразится с Клеверли за титул чемпиона WBA

МОСКВА, 23 фев — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Дмитрий Кириллов, тренер российского боксера Дмитрия Бивола, заявил агентству «Р-Спорт», что его спортсмен готов к поединкам на высочайшем уровне и хочет, чтобы он сразился с обладателем чемпионского пояса по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) британцем Натаном Клеверли.

Бивол в четверг в Нижнем Тагиле победил новозеландца Роберта Берриджа техническим нокаутом в четвертом раунде в бою за титул временного чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA.

«Думаю, теперь нужно выходить на высочайший уровень и драться с сильнейшими боксерами. Дмитрию пора уже бороться за основной титул, которым владеет Клеверли. Было бы неплохо, чтобы этот бой состоялся», — сказал Кириллов по телефону.

Также в четверг другой спортсмен Кириллова Сергей Кузьмин одержал победу над чехом Вацлавом Пейсаром в бою за титул чемпиона Евразии и Тихоокеанского региона по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

«Ребята (Кузьмин и Бивол) были очень хорошо готовы после сборов в три этапа, в частности в горах. У них были очень хорошие спарринг-партнеры. Несмотря на опыт соперников, я был уверен в ребятах, и исход боев стал для меня ожидаемым. Дмитрий все контролировал, видел все удары, и все шло к тому, что его закончится досрочно. Что касается Сергея, то от одних его джебов человек уже терялся», — добавил специалист.
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