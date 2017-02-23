Молчание цыплят. Сколько Ковалеву придется терпеть Уорда?
Американский боксер Андре Уорд за три месяца после победы над россиянином Сергеем Ковалевым не сделал ни одного шага в сторону второго поединка, хотя обязан предоставить реванш.
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Представители американца продолжают игнорировать запросы стороны россиянина.
«Промоутеры Уорда продолжают игнорировать наши запросы и письма, — сообщила промоутер россиянина Кэти Дува. — Уорд обязан провести следующий бой с Ковалевым. Конечно, если Уорд откажется выполняться свои обязательства, то карьера Сергея все равно будет двигаться вперед, и он продолжит проводить бои».
На днях сам Ковалев вылетел из России в США. Но перед этим он неоднократно встречался с журналистами и болельщиками, где рассказывал о нежелании соперника встречаться с ним вновь.
«У меня большие сомнения, что реванш состоится. Если ты реально чемпион — выйди, докажи, в реванше. У многих людей есть большие сомнения по нашему бою. Если он уйдет пояса окажутся вакантными. Опять их придется собирать», — сказал Ковалев «Советскому спорту» еще в прошлом году. С тех пор ситуация не изменилась.
Сам Уорд в начале года сказал следующее: «Подписание контракта на реванш заставит Ковалева и его команду замолчать, только и всего. Возможно, это также поставило бы точку в нашем противостоянии. Но мнение ряда болельщиков и СМИ все равно останется без изменений, их просто невозможно в
Первый бой стал частью истории, и мы готовы к повторной встрече. Для меня это будет вопросом личного престижа.
Это интервью Уорд дал журналу RollingStone еще 4 января. На словах обещания о реванше. На деле переговоры не начались даже полтора месяца спустя.
Почему так происходит? Своя версия есть у тренера российского боксера Джона Дэвида Джексона.
«Задайтесь вопросом, что может сделать Уорд, чтобы реально провести более качественный второй поединок? — говорит Джексон. — Он не может бить сильнее. Он не может двигаться быстрее. Ему же придется тогда бегать. Ему остается только стоять и сражаться. Он упал от не самого сильного удара. Что же с ним произойдет, если он действительно примет бой?
В первом поединке он мало дрался и много бегал. Каким образом он будет лучше выглядеть в реванше? Откроет в себе талант нокаутера? Будет наносить больше ударов? Это возможно. Но это сделает его более уязвимым для атак Сергея. С другой стороны Ковалев может улучшить свою выносливость, расчетливее наносить удары и отрезать углы ринга. Сергею есть в чем прибавить, а Уорду прибавить не в чем.
Да и сам Уорд намекал на завершение карьеры: «Сейчас я просто наслаждаюсь жизнью, ведь мне больше не нужно отправляться в тренировочный лагерь и драться уже завтра. Кроме того, я в принципе уже достиг всего, чего хотел достичь. Бокс — это не игра, а я испытываю судьбу уже довольно давно. И теперь вполне могу без этого обойтись. Нужды в деньгах больше нет».
Такое поведение американца ставит Ковалева в безвыходную ситуацию. Сергей говорил, что готов вернуться к тренировкам еще в начале февраля, но вынужден заниматься простоем
В такой ситуации стоило бы подключаться боссам WBA, IBF и WBO. Им следует обязать Уорда дать реванш, который
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