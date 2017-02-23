Сауль Альварес планирует освободить титул в первом среднем весе после поединка с Чавесом-младшим

«Я собираюсь перейти в средний вес после поединка с Чавесом. Мы уже обсуждали командой этот вопрос и приняли решение о переходе в 160 фунтов» — приводит слова Канело BoxingScene.



Поединок против «Сына Легенды» Альварес проведет в рамках договорного веса — 165 фунтов (74,8 кг), что почти на 5 кг больше, чем против Лиама Смита 17 сентября 2016 года.



«Эти “прыжки” в весе — серьезный риск, причем для нас обоих. Чавесу-младшему придется сбросить парочку килограмм, мне набрать. Мы долгое время выступали в разных категориях и в какой-то момент я уже смирился с тем, что наш поединок никогда не состоится. Но всему свое время, наши пути пересеклись и это единственное, что действительно важно,» — заявил Альварес.

Добавим, что, в андеркарде боя Альварес-Чавес-младший ожидается выступление аргентинской «Машины» Лукаса Маттиссе. Так же ведутся переговоры с Орландо Салидо и Диего де ла Хойя.