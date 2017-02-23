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https://sport.mail.ru/news/boxing/28876826/
23 февраля 2017, 20:32 | Бокс | PROСПОРТ - Казахстан

Сауль Альварес планирует освободить титул в первом среднем весе после поединка с Чавесом-младшим

Как сообщает Сауль Альварес, он планирует освободить титул чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBO после намеченного на 6 мая поединка против Хулио Сезара Чавеса-младшего.

«Я собираюсь перейти в средний вес после поединка с Чавесом. Мы уже обсуждали командой этот вопрос и приняли решение о переходе в 160 фунтов» — приводит слова Канело BoxingScene.

Поединок против «Сына Легенды» Альварес проведет в рамках договорного веса — 165 фунтов (74,8 кг), что почти на 5 кг больше, чем против Лиама Смита 17 сентября 2016 года.

«Эти “прыжки” в весе — серьезный риск, причем для нас обоих. Чавесу-младшему придется сбросить парочку килограмм, мне набрать. Мы долгое время выступали в разных категориях и в какой-то момент я уже смирился с тем, что наш поединок никогда не состоится. Но всему свое время, наши пути пересеклись и это единственное, что действительно важно,» — заявил Альварес.

Добавим, что, в андеркарде боя Альварес-Чавес-младший ожидается выступление аргентинской «Машины» Лукаса Маттиссе. Так же ведутся переговоры с Орландо Салидо и Диего де ла Хойя.
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