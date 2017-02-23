Сауль Альварес планирует освободить титул в первом среднем весе после поединка с Чавесом-младшим
Как сообщает Сауль Альварес, он планирует освободить титул чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBO после намеченного на 6 мая поединка против Хулио Сезара Чавеса-младшего.
«Я собираюсь перейти в средний вес после поединка с Чавесом. Мы уже обсуждали командой этот вопрос и приняли решение о переходе в 160 фунтов» — приводит слова Канело BoxingScene.
Поединок против «Сына Легенды» Альварес проведет в рамках договорного веса — 165 фунтов (74,8 кг), что почти на 5 кг больше, чем против Лиама Смита 17 сентября 2016 года.
«Эти “прыжки” в весе — серьезный риск, причем для нас обоих.
Добавим, что, в андеркарде боя
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