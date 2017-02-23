Боксер Бивол защитил «временный» титул чемпиона мира WBA
МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Россиянин Дмитрий Бивол защитил «временный» титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг. В 12-раундовом поединке в Нижнем Тагиле он выиграл у новозеландца Роберта Берриджа техническим нокаутом в четвертом раунде.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Новозеландец сначала оказывал достойное сопротивление хозяину ринга, но уже во втором раунде подустал и было заметно, что на весь бой его не хватит. В третьем раунде Берридж дважды оказывался в нокдауне, а в четвертом получил рассечение, и по решению врача судья остановил поединок.
26-летний Бивол впервые защитил пояс, который завоевал 21 мая, победив в Москве доминиканца Феликса Валеру по очкам. Россиянин
Бивол — чемпион Европы среди молодежи и юношей, чемпион мира среди юношей, двукратный чемпион России среди взрослых в любительском боксе. Профессиональную карьеру начал в ноябре 2014 года.
Титулом «регулярного» чемпиона мира WBA в этом весе владеет британец Натан Клеверли, «суперчемпиона» — американец Андре Уорд.
В послужном списке 32-летнего Берриджа теперь 29 побед (21 нокаутом), 6 поражений, 1 ничья.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter