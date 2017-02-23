Бывший чемпион Европы по боксу Кузьмин завоевал региональный титул WBC

За минуту до конца второго раунда Пейсар побывал на полу, но после удара по затылку. В оставшееся время чех дважды оказывался в нокдауне, после второго падения успел встать на ноги, но был не готов продолжить поединок, и судья остановил бой.

Кузьмин в апреле 2016 года завоевал этот пояс, но потом с ним расстался и сейчас его вернул. В послужном списке 29-летнего боксера теперь 9 побед (6 нокаутом), ни одного поражения.

Кузьмин — победитель (2010) и серебряный призер (2013) чемпионата Европы, двукратный чемпион России среди любителей. Дебютировал на профессиональном ринге в ноябре 2014 года.

В активе 32-летнего Пейсара — 11 побед (9 нокаутом), 4 поражения.