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https://sport.mail.ru/news/boxing/28876527/
23 февраля 2017, 19:44 | Бокс | ТАСС

Бывший чемпион Европы по боксу Кузьмин завоевал региональный титул WBC

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Российский боксер Сергей Кузьмин вновь завоевал титул чемпиона Евразии и Тихоокеанского региона по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. В 10-раундовом поединке в Нижнем Тагиле он выиграл у чеха Вацлава Пейсара техническим нокаутом во втором раунде.

За минуту до конца второго раунда Пейсар побывал на полу, но после удара по затылку. В оставшееся время чех дважды оказывался в нокдауне, после второго падения успел встать на ноги, но был не готов продолжить поединок, и судья остановил бой.

Кузьмин в апреле 2016 года завоевал этот пояс, но потом с ним расстался и сейчас его вернул. В послужном списке 29-летнего боксера теперь 9 побед (6 нокаутом), ни одного поражения.

Кузьмин — победитель (2010) и серебряный призер (2013) чемпионата Европы, двукратный чемпион России среди любителей. Дебютировал на профессиональном ринге в ноябре 2014 года.

В активе 32-летнего Пейсара — 11 побед (9 нокаутом), 4 поражения.
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