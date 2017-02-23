Победитель боя Чавес-мл. — Альварес получит гонорар соперника
Мексиканские боксёры Сауль Альварес и Хулио Сезар
Чавес-младший заключили пари, согласно которому победитель боя получит не только свой гонорар, но и деньги соперника.
Поединок состоится 6 мая в
«Мы оба приняли это соглашение, после чего пожали руки перед камерами как джентльмены. Я думаю, что в США даже устная договорённость считается официальной. Ставка сделана. Или он поедет домой с двойным гонораром, или ни с чем», — рассказал Альварес ESPN.
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