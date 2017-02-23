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https://sport.mail.ru/news/boxing/28876225/
23 февраля 2017, 18:52 | Бокс | Чемпионат.com

Победитель боя Чавес-мл. — Альварес получит гонорар соперника

Мексиканские боксёры Сауль Альварес и Хулио Сезар Чавес-младший заключили пари, согласно которому победитель боя получит не только свой гонорар, но и деньги соперника.

Поединок состоится 6 мая в Лас-Вегасе.

«Мы оба приняли это соглашение, после чего пожали руки перед камерами как джентльмены. Я думаю, что в США даже устная договорённость считается официальной. Ставка сделана. Или он поедет домой с двойным гонораром, или ни с чем», — рассказал Альварес ESPN.

Чавес-младший заявил, что в случае победы не хочет, чтобы Канело отдал ему сумму, равную его гонорару. Хулио Сезар хочет получить весь гонорар Альвареса, который на данный момент больше, чем его.
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