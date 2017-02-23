Поединок состоится 6 мая в Лас-Вегасе.



«Мы оба приняли это соглашение, после чего пожали руки перед камерами как джентльмены. Я думаю, что в США даже устная договорённость считается официальной. Ставка сделана. Или он поедет домой с двойным гонораром, или ни с чем», — рассказал Альварес ESPN.



Чавес-младший заявил, что в случае победы не хочет, чтобы Канело отдал ему сумму, равную его гонорару. Хулио Сезар хочет получить весь гонорар Альвареса, который на данный момент больше, чем его.