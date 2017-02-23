Хильберто Рамирес: Головкин сильный, но я побью его умом
Мексиканский боксер Хильберто Рамирес (34−0, 24 КО) рассказал в интервью Villainfy Media о потенциальном бое с казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.
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— Головкин — отличный боец с хорошими навыками. Несмотря на его силу, думаю, я побью его умом. У меня будет план на этот бой. Что ж, если он захочет драться со мной, я тоже буду рад встретиться с ним на ринге. Хотя я готов к бою с кем угодно, — сказал Рамирес.
Напомним, Головкин проведет свой следующий бой 18 марта на арене Madison Square Garden в
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