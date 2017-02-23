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https://sport.mail.ru/news/boxing/28875905/
23 февраля 2017, 18:07 | Бокс | Sports.kz

Хильберто Рамирес: Головкин сильный, но я побью его умом

Мексиканский боксер Хильберто Рамирес (34−0, 24 КО) рассказал в интервью Villainfy Media о потенциальном бое с казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

Мексиканский боксер <span class=error>Хильберто</span> <span class=error>Рамирес</span> (34−0 24 КО) рассказал в интервью Villainfy Media о потенциальном бое с <span class=error>казахстанцем</span> Геннадием <span class=error>Головкиным</span> (36−0 33 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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— Головкин — отличный боец с хорошими навыками. Несмотря на его силу, думаю, я побью его умом. У меня будет план на этот бой. Что ж, если он захочет драться со мной, я тоже буду рад встретиться с ним на ринге. Хотя я готов к бою с кем угодно, — сказал Рамирес.

Напомним, Головкин проведет свой следующий бой 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Его соперник — американец Дэниэл Джейкобс (32−1, 29 КО).

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