Хильберто Рамирес: Головкин сильный, но я побью его умом

— Головкин — отличный боец с хорошими навыками. Несмотря на его силу, думаю, я побью его умом. У меня будет план на этот бой. Что ж, если он захочет драться со мной, я тоже буду рад встретиться с ним на ринге. Хотя я готов к бою с кем угодно, — сказал Рамирес.



Напомним, Головкин проведет свой следующий бой 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Его соперник — американец Дэниэл Джейкобс (32−1, 29 КО).