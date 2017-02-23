Стангрит: Ситуация с Альваресом станет понятнее после боя Головкина

— Недавно Оскар Де Ла Хойя рассказал о якобы настоящих условиях контракта на бой Головкин — Альварес. И теперь получается несколько версий. А что конкретно бы устроило Головкина? И что было предложено?

— По поводу контракта мне нечего сказать, потому что я не в курсе ситуации. И вообще сначала нужно, чтобы миновал бой с Джейкобсом. Лишь после этого конкретно данная ситуация станет понятнее и можно будет ее изучить.

— Кроме того, на переговоры будет влиять и исход поединка Альварес — Чавес. Предпочтение отдается «Канело». Неизбежным ли будет поражение Хулио Сезара или же при определенных факторах у поединка появятся иные варианты исхода и развития?

— У Чавеса подобралась хорошая команда — член Зала славы тренер «Начо» Беристайн и один из лучших специалистов по физподготовке Анхель Эредия. Поскольку он крупнее «Канело», то в этом бою возможны варианты. Но все равно Сауль Альварес — фаворит.

Напомним, команды Головкина и Альвареса ведут переговоры с прошлого года, но не могут согласовать финансовые условия сделки. Сообщалось, что промоутеры «Канело» предложили казахстанцу за бой фиксированный гонорар с восьмизначной суммой (15 миллионов долларов), но команда Головкина рассчитывает получить процент от общего дохода с боя и даже предложила разделить его пополам.

Недавно Оскар Де Ла Хойя пояснил, что гонорар, который они предложили казахстанцам, был комплексным.

Кроме того, Де Ла Хойя отметил, что судьба боя теперь зависит от команды GGG. При этом промоутер подчеркнул, что для начала необходимо дождаться результата майского боя «Канело» против Хулио Сезара Чавеса-младшего.