Бывший чемпион мира Аванесян не будет проводить реванш с американцем Питерсоном

Аванесян уступил по очкам Питерсону в ночь на 19 февраля и потерял титул WBA. «Пункта о реванше нет в контракте», — сказал Гривз.

Аванесян завоевал пояс «временного» чемпиона мира WBA в ноябре 2015 года благодаря победе над венесуэльцем Чарли Наварро техническим нокаутом в 9-м раунде, а в мае прошлого года защитил титул, выиграв у знаменитого американца Шейна Мосли по очкам.

Всего в послужном списке 28-летнего россиянина теперь 22 победы (10 — нокаутом), два поражения и одна ничья. С 2009 года он выступал исключительно в России, где завоевал титул чемпиона страны и три региональных пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC), а с 2014 года проводит поединки за рубежом. Дважды он выступил в Великобритании, по разу — в Монако и США.