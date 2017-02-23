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23 февраля 2017, 14:53 | Бокс | Vesti.kz

Фируза Шарипова провела открытую тренировку в Академии бокса Флойда Мейвезера

Предлагаем вашему вниманию видео открытой тренировки казахстанского боксера-профессионала Фирузы Шариповой, которую она провела сегодня, 23 февраля, в Академии бокса Флойда Мейвезера.

4 марта в Москве Шарипова проведет рейтинговый бой. Ее соперницей станет 22-летняя россиянка Юлия Чернобородова, которая недавно завоевала «золото» на чемпионате Центрального федерального округа России по боксу среди женщин.

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