Истоки

День защитника Отечества был официально установлен в РСФСР в 1922 году, будучи приуроченным к четвертой годовщине создания Красной Армии. Изначально этот праздник носил название День Красной Армии и Флота, после Великой Отечественной войны он стал называться Днём Советской Армии и Военно-Морского Флота, а в постсоветский период в России (и в нескольких других странах СНГ) уже приобрёл название Дня защитника Отечества и отмечается, как и было введено изначально, 23 февраля.



Понятие боец, и в частности боксёр, всегда ассоциировалось с такими качествами, как смелость, мужество, сила и характер. Поэтому неудивительно, что многие представители спортивных единоборств на всех этапах истории были тесно связаны с армейской службой, а иногда и с боевыми действиями.



Ещё первый советский нарком просвещения Анатолий Васильевич Луначарский предлагал включить занятия боксом в подготовительный процесс военнослужащих Красной Армии. Правда, эта инициатива довольно быстро сошла на нет, так как в то сложное во всех отношениях время бокс считался буржуазным видом спорта, а значит и относился к чуждым явлением для новой пролетарской власти.



Мало того, по упомянутой причине даже первенства СССР по боксу стали проводиться далеко не сразу. Дебютный чемпионат страны прошёл в 1926 году. Но затем, по всё тем же идеологическим причинам, было решено, что такие первенства проводить нецелесообразно. В итоге, второй чемпионат СССР по боксу состоялся лишь спустя 7 лет — в 1933 году. Но после этого всесоюзные первенства по благородному кулачному искусству проводились регулярно, прервавшись только на три года Великой Отечественной войны — с 1941-го по 1943-й.

Пионеры

В довоенный период армейский спорт не был организован надлежащим образом. Военнослужащие-спортсмены представляли на состязаниях РККА и ВМФ, но личным образом, единых армейских команд ещё не было. Поэтому и большую роль на всесоюзных первенствах они не играли. Как правило, такие спортсмены проходили подготовку в гражданских спортивных коллективах. А внутриармейские соревнования проводились лишь эпизодически и собирали незначительное количество участников.



В 1929 году в Московском Военно-пограничном училище был проведён турнир категории «открытый ринг». И лишь в 1933 году прошла первая Всеармейская спартакиада, в программу которой был включён и бокс. Её победителями стали, в частности, чемпионы СССР Леван Темурян (погибший на фронте в 1942 году) и Лев Вяжлинский. Наиболее крупные соревнования по боксу тех лет состоялись в 1938 году в рамках юбилейной спартакиады, посвящённой 20-летию РККА и ВМФ.



За весь довоенный период лишь пять представителей Красной Армии становились призёрами союзных первенств по боксу. Среди них стоит выделить одного из патриархов отечественного кулачного искусства Анатолия Грейнера, который в итоге 7 раз становился чемпионом СССР и имел одну из самых долгих карьер среди отечественных боксёров всех поколений, завершив выступления на большом ринге в возрасте 40 лет.



В послевоенные годы традиции армейского бокса продолжил закладывать А. Грейнер, а из новой волны стоит выделить Льва Сегаловича — шестикратного чемпиона СССР, который впоследствии стал известным тренером, наиболее известным подопечным которого был олимпийский чемпион Валерий Попенченко.



Созданную в 1948 году организацию Вооружённые Силы также стали представлять призванные во время войны в действующую армию представители других обществ — в частности, легендарные Сергей Щербаков, являвшийся единственным советским боксёром, которому удавалось 10 лет кряду становиться чемпионом страны, и Анатолий Степанов — титулованный боксёр и тренер, а также исполнитель главной роли в знаменитом отечественном кинофильме «Первая перчатка».

Расцвет армейского бокса

Таким образом, с 1948 года была организована плановая подготовка боксёров во всех крупных армейских частях и соединениях, а также были открыты секции бокса в военных и суворовских училищах. В округах создавались спортивные клубы (в том числе и ЦСКА (тогда ЦДСА)) и спортивные роты. Стали на регулярной основе проводиться многочисленные внутриармейские спортивные соревнования и турниры, а на всесоюзных соревнованиях боксёры Советской Армии и Военно-Морского Флота начали выступать единой командой.



И результаты таких глобальных и основательных организационных мер не заставили себя долго ждать. С начала 1950-х годов боксёры Вооружённых Сил заняли лидирующее положение в советском боксе. В итоге, за весь период существования Советского Союза армейцы с большим отрывом опередили другие спортивные общества по общему количеству завоёванных наград на чемпионатах страны (555 медалей, в том числе 150 золотых).



Из 95 советских боксёров, которые защищали честь страны на Олимпийских играх, 23 человека являлись представителями Вооружённых Сил. Они завоевали в общей сложности 13 олимпийских медалей, в том числи 3 золотые. Их обладателями стали первый в истории отечественный олимпийский чемпион по боксу Владимир Сафронов (1956 год), носивший боксёрское прозвище Русский Танк Станислав Степашкин (1964 год), а также легендарный нокаутёр Вячеслав Лемешев (1972 год).



Ровно 1/3 часть завоёванных советскими боксёрами наград на чемпионатах мира приходится на представителей Вооружённых Сил — 12 из 36. Также армейцы добыли 55 медалей (в том числе 33 золотые) на чемпионатах Европы. Отечественный бокс на крупнейших международных турнирах, кроме вышеназванных, представляли такие известные армейские боксёры, как В. Агеев, В. Соломин, В. Шишов, В. Качановский, А. Курнявка, В. Яковлев, В. Шин, А. Абрамов, В. Баранников, А. Киселёв, А. Изосимов, А. Климанов, О. Григорьев и Д. Позняк (также олимпийские чемпионы, но ставшие ими, представляя другие общества), В. Трегубов, Г. Какошкин, И. Кшинин и многие другие.