Де ла Хойя: Альварес в реванше легко побьёт Мейвезера

«Если Флойд хочет заполучить большой бой, то есть только один парень, с кем он мог бы сразиться, — Сауль Альварес. И в глубине души я уверен, что Альварес, вероятно, легко побьёт его или даже нокаутирует», — цитирует де ла Хойю BoxingScene.



Что касается слухов о возможном бое Мейвезера со звездой UFC Конором Макгрегором, то Оскар не верит, что это случится. «Этого никогда не произойдёт. UFC никогда не допустит этого. Потому что Макгрегор является их самой большой звездой. Мейвезер просто деклассирует его на боксёрском ринге. Это будет скучным боем в боксе. Почему UFC должна допустить это?» — отметил де ла Хойя.