Определился следующий соперник казахстанского боксера Айдоса Ербосынулы
Определился следующий соперник казахстанского
боксера-профессионала Айдоса Ербосынулы (4−0, 4 KO), сообщает его группа в ВКонтакте.
Для пятого поединка казахстанцу выбрали американца Майкла Митчелла (4−7−2). Боксеры проведут бой в рамках среднего веса. Он состоится в
Напомним, все свои четыре боя на профессиональном ринге Ербосынулы выиграл нокаутом. Предстоящий поединок станет для него первым с мая 2016 года. Первые два боя он провел в Украине, а затем дважды выступал в Алматы.
25-летний Ербосынулы родился в Жаркенте, а боксом начал заниматься в 11 лет после переезда в Алматы. В любителях он становился призером чемпионата Казахстана, а в составе «Астана Арланс» выигрывал WSB.
Добавим, что в
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