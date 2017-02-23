Определился следующий соперник казахстанского боксера Айдоса Ербосынулы

Для пятого поединка казахстанцу выбрали американца Майкла Митчелла (4−7−2). Боксеры проведут бой в рамках среднего веса. Он состоится в Нью-Йорке 23 марта.

Напомним, все свои четыре боя на профессиональном ринге Ербосынулы выиграл нокаутом. Предстоящий поединок станет для него первым с мая 2016 года. Первые два боя он провел в Украине, а затем дважды выступал в Алматы.

25-летний Ербосынулы родился в Жаркенте, а боксом начал заниматься в 11 лет после переезда в Алматы. В любителях он становился призером чемпионата Казахстана, а в составе «Астана Арланс» выигрывал WSB.