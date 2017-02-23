Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28873940/
23 февраля 2017, 14:16 | Бокс | Vesti.kz

Определился следующий соперник казахстанского боксера Айдоса Ербосынулы

Определился следующий соперник казахстанского боксера-профессионала Айдоса Ербосынулы (4−0, 4 KO), сообщает его группа в ВКонтакте.

Для пятого поединка казахстанцу выбрали американца Майкла Митчелла (4−7−2). Боксеры проведут бой в рамках среднего веса. Он состоится в Нью-Йорке 23 марта.

Напомним, все свои четыре боя на профессиональном ринге Ербосынулы выиграл нокаутом. Предстоящий поединок станет для него первым с мая 2016 года. Первые два боя он провел в Украине, а затем дважды выступал в Алматы.

25-летний Ербосынулы родился в Жаркенте, а боксом начал заниматься в 11 лет после переезда в Алматы. В любителях он становился призером чемпионата Казахстана, а в составе «Астана Арланс» выигрывал WSB.

Добавим, что в Нью-Йорке проведет бой и чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA, IBF и IBO Геннадий Головкин. 18 марта на Madison Square Garden казахстанец встретится с американцем Дэниэлом Джейкобсом.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
23 февраля

Букмекеры сделали прогноз на второй матч серии между "Барысом" и "Трактором" в плей-офф КХЛ

Фируза Шарипова провела открытую тренировку в Академии бокса Флойда Мейвезера

Трансферы КПЛ. Первый "фейл" "Кайсара"