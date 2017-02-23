Советник Пакьяо Майкл Конц ведёт переговоры с заинтересованными лицами из ОАЭ, которые якобы готовы выложить за этот бой $ 38 млн. И если сделка состоится, то бой может пройти в Великобритании, Абу-Даби или Дубае.



Ранее Арум планировал организовать Пакьяо поединок в Австралии с малоизвестным местным боксёром Джоном Хорном, однако на данный момент переговоры по данному бою, по всей видимости, застопорились.



«Я практичный человек. Потенциальный заработок в Австралии далёк от суммы $ 38 млн. Что я знаю? Мы живём в альтернативной реальности. Я не знаю всей истории. Если $ 38 млн реальны, то это предложение перебивает австралийскую сделку. Если это реально, то мы поможем организовать этот бой. Но у меня не перехватывает дыхание. Посмотрим, как всё сложится. Если будут $ 38 млн и бой состоится, то все мы будем счастливы. Но если это не произойдёт, то будет один парень, который не будет этим удивлён», — приводит слова Арума ESPN.