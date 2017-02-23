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https://sport.mail.ru/news/boxing/28872977/
23 февраля 2017, 12:33 | Бокс | Чемпионат.com

Пакьяо подтвердил, что ведёт переговоры о бое с Амиром Ханом

Филиппинский боксёр Мэнни Пакьяо, владеющий титулом чемпиона мира по версии WBO во втором полусреднем весе, заявил, что ведёт переговоры о бое с Амиром Ханом.

Примечательно, что ранее промоутер Пакьяо Боб Арум заявил, что информация о возможном бое Пакьяо — Хан — это не более чем слухи.

«Я и моя команда ведём переговоры с Амиром Ханом о нашем следующем бое. Дальнейшие новости появятся в скором времени», — сообщается в официальном «инстаграме» Пакьяо.
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