Пакьяо подтвердил, что ведёт переговоры о бое с Амиром Ханом
Филиппинский боксёр Мэнни Пакьяо, владеющий титулом чемпиона мира по версии WBO во втором полусреднем весе, заявил, что ведёт переговоры о бое с Амиром Ханом.
Примечательно, что ранее промоутер Пакьяо Боб Арум заявил, что информация о возможном бое Пакьяо — Хан — это не более чем слухи.
«Я и моя команда ведём переговоры с Амиром Ханом о нашем следующем бое. Дальнейшие новости появятся в скором времени», — сообщается в официальном «инстаграме» Пакьяо.
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