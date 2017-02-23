Пакьяо подтвердил, что ведёт переговоры о бое с Амиром Ханом

Примечательно, что ранее промоутер Пакьяо Боб Арум заявил, что информация о возможном бое Пакьяо — Хан — это не более чем слухи.



«Я и моя команда ведём переговоры с Амиром Ханом о нашем следующем бое. Дальнейшие новости появятся в скором времени», — сообщается в официальном «инстаграме» Пакьяо.

