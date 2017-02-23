Допинг-проба бывшего чемпиона мира по боксу Рунгвисаи дала положительный результат

В анализах 30-летнего боксера были найдены следы амфетамина и метамфетамина. О том, какие санкции будут применены к спортсмену, станет известно позднее .

Рунгвисаи дебютировал на профессиональном ринге в 2009 году, за карьеру провел 45 поединков, победив в 40 из них (37 — нокаутом). Он непрерывно одерживал победы с 2010 по 2014 год, проведя в тот период 26 боев. Чемпионом WBC он был с 2013 по 2014 год.