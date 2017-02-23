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https://sport.mail.ru/news/boxing/28871808/
23 февраля 2017, 9:50 | Бокс | ТАСС

Допинг-проба бывшего чемпиона мира по боксу Рунгвисаи дала положительный результат

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Допинг-проба бывшего чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) во второй наилегчайшей весовой категории тайландца Срисакета Сор Рунгвисаи дала положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба WBC.

В анализах 30-летнего боксера были найдены следы амфетамина и метамфетамина. О том, какие санкции будут применены к спортсмену, станет известно позднее .

Рунгвисаи дебютировал на профессиональном ринге в 2009 году, за карьеру провел 45 поединков, победив в 40 из них (37 — нокаутом). Он непрерывно одерживал победы с 2010 по 2014 год, проведя в тот период 26 боев. Чемпионом WBC он был с 2013 по 2014 год.
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Рой Джонс намерен провести поединок с Андерсоном Сильвой

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Американский боксер Рой Джонс, который также имеет российское гражданство, намерен провести бой по правилам бокса с известным бойцом смешанного стиля из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильцем Андерсоном Сильвой. Слова Джонса приводит портал Boxingscene.
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