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23 февраля 2017, 9:49 | Бокс | ТАСС

Рой Джонс намерен провести поединок с Андерсоном Сильвой

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Американский боксер Рой Джонс, который также имеет российское гражданство, намерен провести бой по правилам бокса с известным бойцом смешанного стиля из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильцем Андерсоном Сильвой. Слова Джонса приводит портал Boxingscene.

По его словам было бы здорово организовать вечер бокса в котором также примут участие <span class=error>Флойд</span> Мэйуэзер и <span class=error>Конор</span> Макгрегор. Увеличить
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48-летний Джонс в феврале победил канадца Бобби Ганна техническим нокаутом в восьмом раунде в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской федерации (WBF) в весовой категории до 90,71 кг. Позднее он сообщил, что завершит карьеру в 2017 году.

«Рой Джонс против Андерсона Сильвы и Флойд Мэйуэзер (знаменитый американский боксер) против Конора Макгрегора (известный ирландский боец UFC) — это была бы крутая вывеска для вторжения UFC, — сказал Джонс. — Это было бы величайшим событием всех времен».

Мэйуэзер и Макгрегор ведут переговоры о возможном поединке по правилам бокса с осени прошлого года. В феврале известный тренер по боксу Фредди Роуч сообщил, что поединок между ними состоится с большой долей вероятности. Сильва имеет опыт боксерских поединков — в его активе два боя на профессиональном ринге, в которых он одержал одну победу (нокаутом) и потерпел одно поражение.

41-летний Сильва — один из лучших бойцов UFC в средней/ полутяжелой весовых категориях, суммарно в смешанных единоборствах он провел 42 поединка, победив в 34 из них (28 — досрочно) и потерпев восемь поражений. В 2006 году он завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе в поединке с американцем Ричем Франклином и владел им вплоть до 2013 года, проведя с тех пор девять успешных защит своего пояса, что является рекордом организации. За карьеру в UFC он 12 раз получал бонус за самую лучшую победу нокаутом, удушающим или болевым приемами.

В первом поединке после получения российского гражданства, в декабре 2015 года в Москве, Рой Джонс проиграл британцу Энцо Маккаринелли нокаутом в 4-м раунде. За последние 10 лет это было его третье поражение нокаутом (одно из них — от россиянина Дениса Лебедева в 2010 году), тогда многие призывали его завершить карьеру во избежание серьезных проблем со здоровьем. Однако он решил продолжить выступления и в 2016 году провел два поединка, выиграв у дебютанта Вайрона Филлипса техническим нокаутом во втором раунде и малоизвестного Родни Мура по очкам. После того боя он открыто заявил, что рассматривает возможность завершения карьеры, но снова решил продолжить, однако сначала ему пришлось восстанавливаться от травмы руки, полученной в бою с Муром.

В активе Джонса 74 поединка на профессиональном ринге, в которых он одержал 65 побед (47 — нокаутом) и потерпел девять поражений.
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