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22 февраля 2017, 22:20 | Бокс | Чемпионат.com

Джошуа: Уайлдеру нужно драться с более сильными соперниками

Британский супертяжеловес Энтони Джошуа призвал чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBC Деонтея Уайлдера выбирать более сильных оппонентов.

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«На мой взгляд, Уайлдеру нужно драться с более сильными соперниками. О бое с Джеральдом Вашингтоном они договаривались в спешке. Знаю, что его предыдущий оппонент провалил допинг-тест, но было бы лучше отложить бой на месяц, чтобы его соперник мог как следует подготовиться к битве за пояс», — цитирует Джошуа Sky Sports.

Бой между Уайлдером и Вашингтоном состоится 25 февраля в Бирмингеме (штат Алабама, США).
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