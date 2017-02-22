Джошуа: Уайлдеру нужно драться с более сильными соперниками
Британский супертяжеловес Энтони Джошуа призвал чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBC Деонтея Уайлдера выбирать более сильных оппонентов.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«На мой взгляд, Уайлдеру нужно драться с более сильными соперниками. О бое с Джеральдом Вашингтоном они договаривались в спешке. Знаю, что его предыдущий оппонент провалил
Бой между Уайлдером и Вашингтоном состоится 25 февраля в Бирмингеме (штат Алабама, США).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter