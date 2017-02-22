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https://sport.mail.ru/news/boxing/28868086/
22 февраля 2017, 19:22 | Бокс | Чемпионат.com

Уайлдер пообещал провести объединительные бои в тяжёлом весе

Чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер, завоевавший свой титул в 2015 году, пообещал фанатам провести объединительные бои в своей весовой категории.

Чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC <span class=error>Деонтей</span> Уайлдер завоевавший свой титул в 2015 году пообещал фанатам провести объединительные бои в своей весовой категории. Увеличить
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«Это имеет смысл. Если есть только один парень, у которого все пояса, тогда нет споров насчёт того, кто чемпион мира в тяжёлом весе. Такой парень будет только один в мире. А бокс — это вид спорта, которым занимаются по всему миру», — приводит слова Уайлдера Fansided.

Чемпионами мира по другим версиям являются Энтони Джошуа (IBF) и Джозеф Паркер (WBO).
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