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https://sport.mail.ru/news/boxing/28866399/
22 февраля 2017, 17:14 | Бокс | Чемпионат.com

Донни Ньетес сразится за вакантный титул чемпиона мира IBF

Бывший чемпион мира в первом наилегчайшем весе филиппинец Донни Ньетес (39−1, 22 KO) сразится за вакантный титул чемпиона IBF в наилегчайшем весе с таиландцем Мор Крунгтептонбури (22−3, 15 KO).

Встреча этих боксёров состоится 29 апреля в Себу-сити (Филиппины), сообщает Fightnews.

На данный момент Ньетес занимает третью строчку рейтинга IBF, в то время как его оппонент располагается на четвёртом месте.

Последний раз Ньетес выходил на ринг в сентябре прошлого года против Эдгара Сосы, которого победил по очкам, завоевав титул Интерконтинентального чемпиона WBO в весе 112 фунтов.
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