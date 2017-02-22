Донни Ньетес сразится за вакантный титул чемпиона мира IBF

Встреча этих боксёров состоится 29 апреля в Себу-сити (Филиппины), сообщает Fightnews.



На данный момент Ньетес занимает третью строчку рейтинга IBF, в то время как его оппонент располагается на четвёртом месте.



Последний раз Ньетес выходил на ринг в сентябре прошлого года против Эдгара Сосы, которого победил по очкам, завоевав титул Интерконтинентального чемпиона WBO в весе 112 фунтов.