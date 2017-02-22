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https://sport.mail.ru/news/boxing/28863611/
22 февраля 2017, 14:33 | Бокс | Чемпионат.com

Бивол перевесил Берриджа, Кузьмин тяжелее Пейсара

23 февраля в Нижнем Тагиле состоится вечер бокса, в главном поединке которого на ринг выйдет временный чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе 26-летний россиянин Дмитрий Бивол (8−0−0, 6 КО).

Соперником Дмитрия станет известный новозеландский полутяжеловес Роберт Берридж (29−5−1, 21 КО). В соглавном бою супертяжеловес Сергей Кузьмин (8−0−0, 5 КО) встретится с чехом Вацлавом Пейсаром (11−3−0, 9 КО), сообщает vsenabox.ru.

На официальной церемонии взвешивания Бивол показал 79,1 кг, Берридж потянул на 79 кг. Вес Кузьмина составил 114,3 кг, Пейсар оказался значительно легче — 105,3 кг. Российский полулегковес Валерий Третьяков (8−0−0, 3 КО) перевесил (58,3 кг) своего соперника Евгения Лагоса (11−2−0, 7 КО) (57,3 кг) из Чехии.
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