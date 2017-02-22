Определилась соперница Шариповой по рейтинговому бою
Первая девушка в
профи-боксе из Казахстана Фируза Шарипова встретится со своей соперницей в «Академии бокса» Флойда Мейвезера 23 февраля. Имя соперницы редактору портала AllFight.Ru назвал менеджер казахстанки Сергей Завилейский.
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«Соперницей Фирузы Шариповой по шестираундовому рейтинговому бою будет россиянка Юлия Чернобородова. Завтра, 23 февраля, в рамках
Напомним, следующий бой Фируза Шарипова проведет 4 марта в Москве. В данный момент она проходит подготовку в «Академии бокса» с тренером Сергеем Кубышевым.
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