Определилась соперница Шариповой по рейтинговому бою

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«Соперницей Фирузы Шариповой по шестираундовому рейтинговому бою будет россиянка Юлия Чернобородова. Завтра, 23 февраля, в рамках мастер-класса Фирузы Шариповой в “Академии бокса” Флойда Мейвезера девушки проведут первую очную встречу и дуэль взглядов. 22-летняя Юлия в феврале завоевала “золото” на чемпионате Центрального федерального округа России по боксу среди женщин. Эта молодая и перспективная девушка находится в отличной форме и обещает дать нам хороший бой», — сказал Сергей Завилейский.



Напомним, следующий бой Фируза Шарипова проведет 4 марта в Москве. В данный момент она проходит подготовку в «Академии бокса» с тренером Сергеем Кубышевым.