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https://sport.mail.ru/news/boxing/28863358/
22 февраля 2017, 14:30 | Бокс | Sports.kz

Определилась соперница Шариповой по рейтинговому бою

Первая девушка в профи-боксе из Казахстана Фируза Шарипова встретится со своей соперницей в «Академии бокса» Флойда Мейвезера 23 февраля. Имя соперницы редактору портала AllFight.Ru назвал менеджер казахстанки Сергей Завилейский.

Первая девушка в <nobr>профи-боксе</nobr> из Казахстана <span class=error>Фируза</span> <span class=error>Шарипова</span> встретится со своей соперницей в Академии бокса <span class=error>Флойда</span> Мейвезера 23 февраля. Имя соперницы редактору портала AllFight.Ru назвал менеджер <span class=error>казахстанки</span> Сергей <span class=error>Завилейский</span>. Увеличить
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«Соперницей Фирузы Шариповой по шестираундовому рейтинговому бою будет россиянка Юлия Чернобородова. Завтра, 23 февраля, в рамках мастер-класса Фирузы Шариповой в “Академии бокса” Флойда Мейвезера девушки проведут первую очную встречу и дуэль взглядов. 22-летняя Юлия в феврале завоевала “золото” на чемпионате Центрального федерального округа России по боксу среди женщин. Эта молодая и перспективная девушка находится в отличной форме и обещает дать нам хороший бой», — сказал Сергей Завилейский.

Напомним, следующий бой Фируза Шарипова проведет 4 марта в Москве. В данный момент она проходит подготовку в «Академии бокса» с тренером Сергеем Кубышевым.

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