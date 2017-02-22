Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28862547/
22 февраля 2017, 14:18 | Бокс | Sports.kz

Мартин Мюррей: Головкин бил меня так сильно, что превратил в Майдану

Британский боксер Мартин Мюррей, который 21 февраля 2015 года проиграл техническим нокаутом казахстанцу Геннадию Головкину, отметил интересную деталь одного из снимков того вечера, сообщает Sports.kz.

Британский боксер <span class=error>Мартин</span> <span class=error>Мюррей</span> который 21 февраля 2015 года проиграл техническим нокаутом <span class=error>казахстанцу</span> Геннадию <span class=error>Головкину</span> отметил интересную деталь одного из снимков того вечера сообщает Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«C тех пор, как два года назад я дрался с Головкиным, несколько человек сказали, что он бил меня так сильно, что я превратился в Маркоса Майдану. Что ж… Мы одно и то же лицо, поэтому вы никогда не видели нас обоих в одной комнате », — пошутил в инстаграме британец, поделившись кадром боя с Головкиным, а также фотоколлажом с лицом Майданы.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
22 февраля

СМИ восхитились формой Головкина перед боем с Джейкобсом

Газзаев рассказал об объединении чемпионатов России и Казахстана

Ringsidereport.com: «Головкин открыл дверь новому поколению казахстанских боксеров»