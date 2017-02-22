Мартин Мюррей: Головкин бил меня так сильно, что превратил в Майдану
Британский боксер Мартин Мюррей, который 21 февраля 2015 года проиграл техническим нокаутом казахстанцу Геннадию Головкину, отметил интересную деталь одного из снимков того вечера, сообщает Sports.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«C тех пор, как два года назад я дрался с Головкиным, несколько человек сказали, что он бил меня так сильно, что я превратился в Маркоса Майдану. Что ж… Мы одно и то же лицо, поэтому вы никогда не видели нас обоих в одной комнате », — пошутил в инстаграме британец, поделившись кадром боя с Головкиным, а также фотоколлажом с лицом Майданы.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter