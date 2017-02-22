Алтамура: Мы берем на себя все расходы Елеусинова и Дычко. Это достойные инвестиции

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Сейчас мы готовим их визы, чтобы с документами все было в порядке, и они спокойно могли находиться в США. Данияр планирует переехать со своей семьей и с родителями. Они присоединятся к его брату Даурену, который уже во Флориде. Дычко первоначально самостоятельно приедет тренироваться. Вполне возможно, позже он пригласит в Майами свою семью.

Мы берем на себя все расходы. Наша команда искренне верит в этих талантливых парней, мы абсолютно уверенны, что это достойные инвестиции. Они с нетерпением ждут начала тренировочного лагеря под руководством Дерика Сантоса. Опытный специалист сам подберет спарринг партнеров и будет следить за подготовкой Елеусинова и Дычко, — отметил Алтамура.

Елеусинов в августе 2016 года стал олимпийским чемпионом Рио-де-Жанейро в весовой категории до 69 килограммов. Дычко на любительском ринге дважды выигрывал бронзовые медали Олимпиады (2012, 2016).

Ранее Елеусинов сообщил, что заберет своих родных в США, а Дычко заявил, что никто не сможет стать на его пути к чемпионскому поясу.