Алтамура: Мы берем на себя все расходы Елеусинова и Дычко. Это достойные инвестиции
Австралийский промоутер Майк Алтамура раскрыл детали подготовки казахстанских боксеров Данияра Елеусинова и Ивана Дычко к дебюту на
профи-ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz. Уже в ближайшее время призеры Олимпиады-2016 покинут Казахстан и отправятся в американскую Флориду.
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«Сейчас мы готовим их визы, чтобы с документами все было в порядке, и они спокойно могли находиться в США. Данияр планирует переехать со своей семьей и с родителями. Они присоединятся к его брату Даурену, который уже во Флориде. Дычко первоначально самостоятельно приедет тренироваться. Вполне возможно, позже он пригласит в Майами свою семью.
Мы берем на себя все расходы. Наша команда искренне верит в этих талантливых парней, мы абсолютно уверенны, что это достойные инвестиции. Они с нетерпением ждут начала тренировочного лагеря под руководством Дерика Сантоса. Опытный специалист сам подберет спарринг партнеров и будет следить за подготовкой Елеусинова и Дычко, — отметил Алтамура.
Елеусинов в августе 2016 года стал олимпийским чемпионом
Ранее Елеусинов сообщил, что заберет своих родных в США, а Дычко заявил, что никто не сможет стать на его пути к чемпионскому поясу.
Напомним, свой первый бой на
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