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https://sport.mail.ru/news/boxing/28861386/
22 февраля 2017, 11:58 | Бокс | Vesti.kz

Де Ла Хойя: Это будет война. Бой «Канело» — Чавес на 99,9 процента завершится нокаутом

Глава промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя заявил, что поединок 26-летнего Сауля «Канело» Альвареса (48−1−1, 34 КО) с 30-летним Хулио Сезаром Чавесом-младшим (50−2−1, 32 KO) наверняка завершится нокаутом одного из мексиканских боксеров. Об этом сообщает BoxingScene.com.

Ранее Де Ла Хойя спрогнозировал более миллиона <nobr>PPV-продаж</nobr> на этот бой. Увеличить
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Этот поединок пройдет 6 мая в Лас-Вегасе в рамках промежуточной весовой категории 164,5 фунта. Транслировать поединок будет телеканал HBO через систему платных трансляций (PPV).

«Будьте уверены, это будет настоящая война, где каждый из бойцов покажет лучшее, на что способен. Этот бой был для этого и сделан, так как люди просили о нем. Это бой для всей Мексики. С одной стороны у нас самая большая звезда в боксе Сауль “Канело” Альварес, с другой — Хулио Сезар Чавес-младший, сын одного из величайших боксеров Мексики всех времен, — сказал Де Ла Хойя во время пресс-тура в Нью-Йорке. — Мы провели опрос и выявили 99,9 процента вероятность того, что этот бой завершится нокаутом. Это то, что болельщики хотят видеть, и это то, почему мы сделали такой бой».

Ранее промоутер поделился ожиданиями от PPV-продаж на предстоящий бой. В частности, Де Ла Хойя рассчитывает на цифры больше миллиона.
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