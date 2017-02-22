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Этот поединок пройдет 6 мая в Лас-Вегасе в рамках промежуточной весовой категории 164,5 фунта. Транслировать поединок будет телеканал HBO через систему платных трансляций (PPV).

«Будьте уверены, это будет настоящая война, где каждый из бойцов покажет лучшее, на что способен. Этот бой был для этого и сделан, так как люди просили о нем. Это бой для всей Мексики. С одной стороны у нас самая большая звезда в боксе Сауль “Канело” Альварес, с другой — Хулио Сезар Чавес-младший, сын одного из величайших боксеров Мексики всех времен, — сказал Де Ла Хойя во время пресс-тура в Нью-Йорке. — Мы провели опрос и выявили 99,9 процента вероятность того, что этот бой завершится нокаутом. Это то, что болельщики хотят видеть, и это то, почему мы сделали такой бой».