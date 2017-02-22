Де Ла Хойя: Это будет война. Бой «Канело» — Чавес на 99,9 процента завершится нокаутом
Глава промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя заявил, что поединок 26-летнего Сауля «Канело» Альвареса (48−1−1, 34 КО) с 30-летним Хулио Сезаром
Чавесом-младшим (50−2−1, 32 KO) наверняка завершится нокаутом одного из мексиканских боксеров. Об этом сообщает BoxingScene.com.
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Этот поединок пройдет 6 мая в
«Будьте уверены, это будет настоящая война, где каждый из бойцов покажет лучшее, на что способен. Этот бой был для этого и сделан, так как люди просили о нем. Это бой для всей Мексики. С одной стороны у нас самая большая звезда в боксе Сауль “Канело” Альварес, с другой — Хулио Сезар
Ранее промоутер поделился ожиданиями от
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