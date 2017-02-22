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22 февраля 2017, 11:56 | Бокс | Чемпионат.com

Джонни Гонсалес вернётся на ринг 25 марта в Мексике

Бывший чемпион мира в полулёгком весе Джонни Гонсалес (62−10−0, 52 КО) вернётся на ринг 25 марта в Сьюдад-Хуаресе (Мексика).

На эту дату у него запланирован поединок с Серхио Эстреллой (20−14−3, 11 КО), сообщает BoxingScene.

Последний раз Гонсалес выходил на ринг в сентябре прошлого года против малоизвестного японца Хироцугу Ямомото, которого победил нокаутом. В прошлом году мексиканец был довольно активным и провёл в общей сложности три боя, одержав во всех них досрочные победы.
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