Джонни Гонсалес вернётся на ринг 25 марта в Мексике

На эту дату у него запланирован поединок с Серхио Эстреллой (20−14−3, 11 КО), сообщает BoxingScene.



Последний раз Гонсалес выходил на ринг в сентябре прошлого года против малоизвестного японца Хироцугу Ямомото, которого победил нокаутом. В прошлом году мексиканец был довольно активным и провёл в общей сложности три боя, одержав во всех них досрочные победы.