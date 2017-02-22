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https://sport.mail.ru/news/boxing/28860573/
22 февраля 2017, 11:26 | Бокс | Sports.kz

Шарипова проведет рейтинговый бой 4 марта в Москве

Первая девушка в профи-боксе из Казахстана Фируза Шарипова проведет еще один рейтинговый бой до выхода на титул.

Первая девушка в <nobr>профи-боксе</nobr> из Казахстана <span class=error>Фируза</span> <span class=error>Шарипова</span> проведет еще один рейтинговый бой до выхода на титул. Увеличить
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Об этом редактору портала AllFight.Ru рассказал ее менеджер Сергей Завилейский.

«Мы приняли решение провести еще один рейтинговый бой до выхода на титул. Фируза находится в хорошей спортивной форме, подготовка идет полным ходом. Вчера провели первый спарринг, и тренер остался ей очень доволен. Фирузе необходима боевая практика. Поэтому мы решили не тянуть и провести следующий бой уже через две недели — 4 марта в Москве», — сказал Сергей Завилейский.

Напомним, Фируза Шарипова в данный момент проходит подготовку к титульному бою в «Академии бокса» в Москве. Ее тренер Сергей Кубышев рассказал, как выводит спортсменку на новый уровень в функциональном и техническом плане. 23 февраля Фируза Шарипова проведет мастер-класс в «Академии бокса» в Москве. А недавно девушка объявила об открытии юридической компании по оказанию услуг представителям единоборств.

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