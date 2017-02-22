Шарипова проведет рейтинговый бой 4 марта в Москве
Первая девушка в
профи-боксе из Казахстана Фируза Шарипова проведет еще один рейтинговый бой до выхода на титул.
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Об этом редактору портала AllFight.Ru рассказал ее менеджер Сергей Завилейский.
«Мы приняли решение провести еще один рейтинговый бой до выхода на титул. Фируза находится в хорошей спортивной форме, подготовка идет полным ходом. Вчера провели первый спарринг, и тренер остался ей очень доволен. Фирузе необходима боевая практика. Поэтому мы решили не тянуть и провести следующий бой уже через две недели — 4 марта в Москве», — сказал Сергей Завилейский.
Напомним, Фируза Шарипова в данный момент проходит подготовку к титульному бою в «Академии бокса» в Москве. Ее тренер Сергей Кубышев рассказал, как выводит спортсменку на новый уровень в функциональном и техническом плане. 23 февраля Фируза Шарипова проведет
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