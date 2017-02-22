Джейкобс: В бою с Головкиным мне нужно стать супергероем, вроде Халка, чтобы не чувствовать боли

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«Да, я падал в прошлом, но мне кажется, я не получил должной оценки крепости моего подбородка, которую заслуживаю. Фанаты видели это, и они знают о силе Головкина. Поэтому им легко критиковать меня, говоря, что есть вещи, которые помешают мне добиться победы: «Как он сможет держать все эти удары?».

Но вспомните тех, кто был в моем положении: Бастера Дугласа в бою с Майком Тайсоном, Аарона Прайора против Алексиса Аргуэлло, Шугара Рэя Леонарда против тех парней (Томаса Хирнса, Роберто Дюрана и Марвина Хаглера).

Все дело в психике — силе, которую нельзя ослаблять, чтобы не чувствовать боли, когда тебя бьют. Это бой, в котором я верю, что смогу победить. Думаю, мне нужно стать в некотором смысле супергероем, вроде Халка, чтобы иметь настрой и говорить себе, когда меня будут бить: «Тебе не больно, это не остановить тебя от достижения твоей цели», — рассказал Джейкобс в интервью The Los Angeles Times.

Ранее американец рассказал, что занятия в зале Вирджила Хантера, который является тренером Андре Уорда, усилили его веру в то, что он способен победить Головкина. Кроме того, Джейкобс признался, что Уорд показал ему кое-что из техники и дал пару советов.