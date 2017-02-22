Главный тренер «Астана Арланс» Нурлан Акурпеков рассказал о подготовке ко встрече с «Чайна Драгонс»

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— Вся подготовка к бою против узбекской команды прошла отлично. За это большое спасибо Президентскому клубу «Астана» и Фонду «Самрук-Казына» — живем и готовимся мы в самых лучших условиях. Что касается прошедшего боя в Талдыкоргане, то узбекская команда привезла один из сильнейших своих составов, почти все олимпийцы, ребята очень крепкие и подготовленные, опытные. Все наши ребята знали, против кого будут драться, поэтому усердно готовились. По несколько раз просматривали бои соперников, мы постарались выбрать самых лучших наших ребят на этот бой. Доверились этой пятерке, и она оправдала наши ожидания.

Олжас Саттыбаев — опытный боец, участник олимпийских игр, который уже давно выступает в этом весе. Конечно, у него был малоизвестный соперник, единственный из состава узбекской команды, и Олжас уверенно с ним разобрался.

В 60 килограммах поставили Закира Сафиуллина, он имеет уже за плечами богатый опыт выступлений в этом формате. Его соперник олимпийский призер Муроджон Ахмадалиев только перешел в эту весовую категорию, этот фактор сыграл роль, было видно, что он еще не адаптировался к новой категории.

В 69 килограммах Асланбек Шымбергенов дрался против серебряного призера Олимпиады Шахрама Гиясова. Бой получился очень сложным, в четвертом раунде у них было равенство по очкам, пятый раунд решил ход боя.

В весе до 81-го килограмма долго думали, кого поставить, советовались с тренерами национальной сборной. Решили поставить Нурдаулета Жарманова — он очень быстрый боксер, на ногах хорошо работает, хотели немного обмануть соперника. Но Меликузиев оказался сильнее, он обладает мощным ударом. К сожалению, Нурдаулет уже в первом раунде пропустил сильный удар по печени, и это оказало влияние на ход боя.

— Приглашение на поединок против «тигров» тяжеловеса из сборной Камшыбека Конкабаева себя, судя по всему полностью оправдало?

— Он — молодец! Несмотря на то, что в составе нашей команды он значится в резерве, мы попросили главного тренера национальной сборной, чтобы в этот раз Камшыбек нам помог. И главный тренер сборной его отпустил, хотя остальной тренерской штаб был против. Большое ему спасибо за это. Прошлый год Конкабаев уже выступал в нашем составе, отлично себя проявил и не подвел в этот раз. Он дрался с первым номером Узбекистана среди тяжеловесов, все пять раундов не дал сопернику ни единого шанса. Так что, мы все довольны итогами боя.

— Следующий бой «волки» проведут в Атырау против китайской команды. Уже определились с составом на эту встречу?

— Сейчас мы с несколькими тренерами прилетели в Атырау, чтобы помочь в подготовке к следующей встрече, создать условия. Кроме того, местные тренера хотят, чтобы в этом бою вышло два боксера из Атырауской области. Мы их посмотрим, если они действительно будут хорошо готовы, то подумаем о возможности выставить их на бой. По составу на встречу против китайской команды, будем еще обсуждать, решать. Как определимся, сообщим об этом дополнительно.

Напомним, что в стартовавшем седьмом сезоне WSB «Астана Арланс» одержали две победы в двух встречах. Следующая встреча в рамках против «Чайна Драгонс» состоится 4 марта в Атырау.