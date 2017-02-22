Джейкобс: Уорд показал мне кое-что из техники и дал советы на бой с Головкиным

Джейкобс тренирует в зале Вирджила Хантера, который является тренером Уорда. По его словам, эти занятия усилили его веру в то, что Головкин является простым смертным и его можно победить.

«Головкин — человек, и неважно, какого монстра делают из него люди. Поэтому не надо верить во всю эту шумиху. Вот настрой, с которым я подхожу к бою. И это причина, по которой я согласился на него. Я отличаюсь от всех его бывших соперников. Его раскрутили как большого монстра, но мы об этом не беспокоимся. Я собираюсь выйти туда и доказать, что являюсь лучшим средневесом в мире. Конечно, мы готовы к лучшей версии GGG, но я фокусируюсь на нужных мне деталях. Если я смогу контролировать темп и делать то, что мне нравится, я уверен, что добьюсь успеха.

С Андре мы несколько раз беседовали один на один, а однажды он даже вышел на ринг и показал мне кое-что из техники, за что я ему благодарен. Уорд является тем парнем, на кого я всегда равняюсь и кого очень уважаю в ринге и за его пределами, поэтому впитываю любой его совет, как губка. У нас с ним разные стили, так что он не говорит мне что бы сделал сам, но мы повторяем очевидные вещи, которые я знаю о стиле Головкина. Мы с Андре оба хорошо двигаемся и оба быстрые, в то же время он дает мне подходящие советы, — рассказал Джейкобс в интервью The Los Angeles Times.

Ранее американец высказался с критикой относительно «слабой» оппозиции Головикна, отметив, что тот дрался либо с «маленькими» соперниками, либо с боксерами, которые уже находятся на закате карьеры. В то же время Джейкобс обещал наказать казахстанца за свою недооценку.