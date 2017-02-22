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https://sport.mail.ru/news/boxing/28858502/
22 февраля 2017, 9:51 | Бокс | Vesti.kz

Джейкобс: Уорд показал мне кое-что из техники и дал советы на бой с Головкиным

«Регулярный» чемпион мира в среднем весе по версии WBA американский боксер Дэниэл Джейкобс (32−1, 29 КО) рассказал о том, какую роль играет его звездный соотечественник Андре Уорд в подготовке к бою с казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), которому принадлежат титулы WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.

Американец намерен доказать что это он является лучшим средневесом в мире. Увеличить
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Джейкобс тренирует в зале Вирджила Хантера, который является тренером Уорда. По его словам, эти занятия усилили его веру в то, что Головкин является простым смертным и его можно победить.

«Головкин — человек, и неважно, какого монстра делают из него люди. Поэтому не надо верить во всю эту шумиху. Вот настрой, с которым я подхожу к бою. И это причина, по которой я согласился на него. Я отличаюсь от всех его бывших соперников. Его раскрутили как большого монстра, но мы об этом не беспокоимся. Я собираюсь выйти туда и доказать, что являюсь лучшим средневесом в мире. Конечно, мы готовы к лучшей версии GGG, но я фокусируюсь на нужных мне деталях. Если я смогу контролировать темп и делать то, что мне нравится, я уверен, что добьюсь успеха.

С Андре мы несколько раз беседовали один на один, а однажды он даже вышел на ринг и показал мне кое-что из техники, за что я ему благодарен. Уорд является тем парнем, на кого я всегда равняюсь и кого очень уважаю в ринге и за его пределами, поэтому впитываю любой его совет, как губка. У нас с ним разные стили, так что он не говорит мне что бы сделал сам, но мы повторяем очевидные вещи, которые я знаю о стиле Головкина. Мы с Андре оба хорошо двигаемся и оба быстрые, в то же время он дает мне подходящие советы, — рассказал Джейкобс в интервью The Los Angeles Times.

Ранее американец высказался с критикой относительно «слабой» оппозиции Головикна, отметив, что тот дрался либо с «маленькими» соперниками, либо с боксерами, которые уже находятся на закате карьеры. В то же время Джейкобс обещал наказать казахстанца за свою недооценку.

Напомним, их бой состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Телеканал HBO покажет его в США по системе платных трансляций (PPV). В Казахстане бой будут транслировать «Казахстан» и KazSport.

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