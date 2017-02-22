Джейкобс: Уорд показал мне кое-что из техники и дал советы на бой с Головкиным
«Регулярный» чемпион мира в среднем весе по версии WBA американский боксер Дэниэл Джейкобс (32−1, 29 КО) рассказал о том, какую роль играет его звездный соотечественник Андре Уорд в подготовке к бою с казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), которому принадлежат титулы WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.
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Джейкобс тренирует в зале Вирджила Хантера, который является тренером Уорда. По его словам, эти занятия усилили его веру в то, что Головкин является простым смертным и его можно победить.
«Головкин — человек, и неважно, какого монстра делают из него люди. Поэтому не надо верить во всю эту шумиху. Вот настрой, с которым я подхожу к бою. И это причина, по которой я согласился на него. Я отличаюсь от всех его бывших соперников. Его раскрутили как большого монстра, но мы об этом не беспокоимся. Я собираюсь выйти туда и доказать, что являюсь лучшим средневесом в мире. Конечно, мы готовы к лучшей версии GGG, но я фокусируюсь на нужных мне деталях. Если я смогу контролировать темп и делать то, что мне нравится, я уверен, что добьюсь успеха.
С Андре мы несколько раз беседовали один на один, а однажды он даже вышел на ринг и показал мне
Ранее американец высказался с критикой относительно «слабой» оппозиции Головикна, отметив, что тот дрался либо с «маленькими» соперниками, либо с боксерами, которые уже находятся на закате карьеры. В то же время Джейкобс обещал наказать казахстанца за свою недооценку.
Напомним, их бой состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в
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