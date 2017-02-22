Чавес-младший объяснил, почему Альварес выбрал его вместо Головкина
Бывший чемпион мира в среднем весе мексиканский боксер Хулио Сезар
Чавес-младший (50−2−1, 32 KO) назвал причину, по которой его соотечественник Сауль «Канело» Альварес (48−1−1, 34 KO) выбрал бой с ним, а не с казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО).
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Поединок двух мексиканцев состоится 6 мая в
«Многие говорят, что “Канело” боится Головкина, и я думаю также. Он выбрал меня потому, что я менее активен и у меня была травма руки. Он думает, что мне тяжело будет сделать вес. “Канело” выбрал бой со мной, потому что считает Головкина более трудным соперником для себя», — сказал
Мнение
В свою очередь, Альварес заявил, что готов драться с Головкиным когда угодно. Его промоутер Оскар Де Ла Хойя добавил, что они уже сделали предложение казахстанцу и теперь судьба их боя зависит от GGG.
Добавим, что Головкин вернется на ринг 18 марта. Его соперником будет «регулярный» чемпион WBA в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс.
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