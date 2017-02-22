Чавес-младший объяснил, почему Альварес выбрал его вместо Головкина

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Поединок двух мексиканцев состоится 6 мая в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena. Причем пройдет он в промежуточном весе 164,5 фунта, тогда как ранее «Канело» отказывался драться с Головкиным в лимите среднего веса 160 фунтов.

«Многие говорят, что “Канело” боится Головкина, и я думаю также. Он выбрал меня потому, что я менее активен и у меня была травма руки. Он думает, что мне тяжело будет сделать вес. “Канело” выбрал бой со мной, потому что считает Головкина более трудным соперником для себя», — сказал Чавес-младший в беседе с FightHub TV.

Мнение Чавеса-младшего разделяют и другие мексиканские боксеры. По словам Альфредо Ангуло, который проиграл «Канело» нокаутом в десятом раунде в марте 2014 года, его бывшему сопернику не хватает мужества. Карлос Куадрас считает, что выбор «Канело» обусловлен тем, что Чавес более легкий соперник, чем Головкин.

В свою очередь, Альварес заявил, что готов драться с Головкиным когда угодно. Его промоутер Оскар Де Ла Хойя добавил, что они уже сделали предложение казахстанцу и теперь судьба их боя зависит от GGG.

Добавим, что Головкин вернется на ринг 18 марта. Его соперником будет «регулярный» чемпион WBA в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс.