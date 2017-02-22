Промоутер Альвареса раскрыл детали сделанного Головкину предложения

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Стороны ведут переговоры с прошлого года, но не могут согласовать финансовые условия сделки. Сообщалось, что промоутеры «Канело» предложили казахстанцу за бой фиксированный гонорар с восьмизначной суммой (15 миллионах долларов), но команда Головкина рассчитывает получить процент от общего дохода с боя и даже предложила разделить его пополам.

Однако Де Ла Хойя заявил, что предложение было комплексным, то есть включало себя фиксированный гонорар и процент от доходов с продаж платных трансляций (PPV).

«Скажем так, предложение комплексное, и включает в себя оба пункта. Если их (команду Головкина) не устраивает такая сделка, это уже не наша вина. Предложение сделано. Головкин может заработать самый большой гонорар в своей карьере за бой с “Канело”, если они конечно действительно хотят этот бой. Я имею виду, что “Канело” ни от кого не бегает. Он хочет драться с самыми лучшими и Головкин, определенно, в их числе», — отметил промоутер.

Ранее Де Ла Хойя отметил, что судьба боя теперь зависит от команды GGG. При этом промоутер отметил, что для начала необходимо дождаться результата майского боя «Канело» против Хулио Сезара Чавеса-младшего. «Но на всякий случай мы забронировали дату в сентябре. Вопрос только в том, подпишет ли Головкин контракт или нет», — добавил он.

Сам Альварес заявил, что готов драться с Головкиным когда угодно. У сторон имеется устная договоренность о поединка в сентябре этого года.

Между тем багамский боксер Туреано Джонсон понимает, почему мексиканец не спешит драться с казахстанцем. По его словам, Головкин самый устрашающий боец современности и может снести голову любому сопернику.