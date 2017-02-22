Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28857883/
22 февраля 2017, 9:28 | Бокс | Vesti.kz

Джонсон: Не удивлен, что «Канело» не спешит драться с Головкиным, ведь он может снести голову любому

Боксер-средневес с Багамских островов Туреано Джонсон (19−1, 13 КО) высказал свое мнение, почему чемпион WBO в первом среднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес (48−1−1, 34 КО) не спешит драться с казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), которому принадлежат титулы WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.

Ожидается что мексиканец и казахстанец встретятся в сентябре. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Бой между «Канело» и Головкиным мог состояться в прошлом году, однако мексиканец освободил титул WBC в среднем весе, который перешел казахстанцу, и вернулся в первый средний дивизион. При этом у сторон имеется устная договоренность о поединке в этом сентябре.

«Сможет ли «Канело» угрожать рекорду Головкина? Это сложный вопрос. Но этот бой будет настолько хорош, насколько долго он продлится. «Канело» прочат успех в среднем весе. У него есть сила, но кто победит? Думаю, пока не стоит загадывать до боя с Джейкобсом.

Готов ли «Канело» к GGG? Ну, идти против настоящего средневеса, который может снести голову любому, в буквальном смысле! Поэтому я не удивлен, что «Канело» хочет выждать время перед тем, как подняться в весе, — сказал Джонсон в интервью Worldboxingnews.net.

Ранее багамец назвал Головкина самым устрашающим боксером современности и сравнил его с Майком Тайсоном, а также оценил шансы Джейкобса в противостоянии с GGG. К слову, Джонсон является обязательным претендентом для победителя этого поединка.

Напомним, бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта в Нью-Йорке. У Альвареса на 6 мая намечен поединок с Хулио Сезаром Чавесом-младшим.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Альварес: Бой Мейвезер — Макгрегор — это какая-то шутка

Чемпион мира в первом среднем весе по версии WBO Сауль Альварес считает, что если поединок между экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером-младшим и звездой UFC Конором Макгрегором состоится, то навредит репутации бокса.
Еще 7 новостей  Все новости
22 февраля

Объединение чемпионатов России и Казахстана приведет к тому, что мы окажемся на задворках - специалист

В бою с Головкиным мне нужно стать супергероем, вроде Халка, чтобы не чувствовать боли - Джейкобс

Опасный репост, или как Баландин оказался вовлечен в скандал в женской сборной Казахстана по синхронному плаванию