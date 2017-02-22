Джонсон: Не удивлен, что «Канело» не спешит драться с Головкиным, ведь он может снести голову любому
Боксер-средневес с Багамских островов Туреано Джонсон (19−1, 13 КО) высказал свое мнение, почему чемпион WBO в первом среднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес (48−1−1, 34 КО) не спешит драться с казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), которому принадлежат титулы WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.
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Бой между «Канело» и Головкиным мог состояться в прошлом году, однако мексиканец освободил титул WBC в среднем весе, который перешел казахстанцу, и вернулся в первый средний дивизион. При этом у сторон имеется устная договоренность о поединке в этом сентябре.
«Сможет ли «Канело» угрожать рекорду Головкина? Это сложный вопрос. Но этот бой будет настолько хорош, насколько долго он продлится. «Канело» прочат успех в среднем весе. У него есть сила, но кто победит? Думаю, пока не стоит загадывать до боя с Джейкобсом.
Готов ли «Канело» к GGG? Ну, идти против настоящего средневеса, который может снести голову любому, в буквальном смысле! Поэтому я не удивлен, что «Канело» хочет выждать время перед тем, как подняться в весе, — сказал Джонсон в интервью Worldboxingnews.net.
Ранее багамец назвал Головкина самым устрашающим боксером современности и сравнил его с Майком Тайсоном, а также оценил шансы Джейкобса в противостоянии с GGG. К слову, Джонсон является обязательным претендентом для победителя этого поединка.
Напомним, бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта в
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