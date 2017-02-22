Джонсон: Не удивлен, что «Канело» не спешит драться с Головкиным, ведь он может снести голову любому

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Бой между «Канело» и Головкиным мог состояться в прошлом году, однако мексиканец освободил титул WBC в среднем весе, который перешел казахстанцу, и вернулся в первый средний дивизион. При этом у сторон имеется устная договоренность о поединке в этом сентябре.

«Сможет ли «Канело» угрожать рекорду Головкина? Это сложный вопрос. Но этот бой будет настолько хорош, насколько долго он продлится. «Канело» прочат успех в среднем весе. У него есть сила, но кто победит? Думаю, пока не стоит загадывать до боя с Джейкобсом.

Готов ли «Канело» к GGG? Ну, идти против настоящего средневеса, который может снести голову любому, в буквальном смысле! Поэтому я не удивлен, что «Канело» хочет выждать время перед тем, как подняться в весе, — сказал Джонсон в интервью Worldboxingnews.net.

Ранее багамец назвал Головкина самым устрашающим боксером современности и сравнил его с Майком Тайсоном, а также оценил шансы Джейкобса в противостоянии с GGG. К слову, Джонсон является обязательным претендентом для победителя этого поединка.