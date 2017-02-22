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https://sport.mail.ru/news/boxing/28857746/
22 февраля 2017, 9:27 | Бокс | Vesti.kz

Промоутер «Канело»: Головкин может принять наше щедрое предложение или продолжать драться за меньшие деньги

Промоутер чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBO мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (48−1−1, 34 КО) Оскар Де Ла Хойя рассказал о том, как обстоит ситуация с боем против казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО), владеющего титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.

Оскар Де Ла Хойя добавил что судьба их боя зависит от GGG. Увеличить
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«Слушайте, мы уже сделали предложение, теперь ход за Головкиным. Он может принять его и получить рекордный для себя гонорар или отказаться и продолжать зарабатывать столько, сколько он зарабатывает сейчас.

Смотрите, мы восемь лет ждали поединка Мейвезер — Пакьяо, а о поединке Головкин — Альварес мы судачим меньше года. Я не говорю, что поединка не будет. Я лишь говорю, что мы сделали предложение. Это во-первых. Во-вторых, давайте дождемся того, что будет в мае (результата поединка «Канело» с Чавесом-младшим). Все надо делать по очереди, но на всякий случай мы забронировали дату в сентябре. Вопрос только в том, подпишет ли Головкин контракт или нет, — цитирует Де Ла Хойю BoxingScene.com.

Сам Альварес ранее заявил, что готов драться с Головкиным когда угодно. Однако 6 мая ему предстоит провести бой со своим соотечественником Хулио сезаром Чавесом-младшим. У казахстанского боксера на 18 марта намечен поединок с американцем Дэниэлом Джейкобсом.

Добавим, что команды Головкина и Альвареса ведут переговоры с прошлого года, но никак не могу согласовать финансовые условия. В частности, промоутеры «Канело» предложили казахстанцу за бой фиксированный гонорар с восьмизначной суммой (ранее сообщалось о 15 миллионах долларов), однако команда Головкина рассчитывает получить процент от общего дохода с боя.
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