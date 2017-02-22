Промоутер «Канело»: Головкин может принять наше щедрое предложение или продолжать драться за меньшие деньги
Промоутер чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBO мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (48−1−1, 34 КО) Оскар Де Ла Хойя рассказал о том, как обстоит ситуация с боем против казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО), владеющего титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.
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Видимо, что-то случилось...
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«Слушайте, мы уже сделали предложение, теперь ход за Головкиным. Он может принять его и получить рекордный для себя гонорар или отказаться и продолжать зарабатывать столько, сколько он зарабатывает сейчас.
Смотрите, мы восемь лет ждали поединка Мейвезер — Пакьяо, а о поединке Головкин — Альварес мы судачим меньше года. Я не говорю, что поединка не будет. Я лишь говорю, что мы сделали предложение. Это
Сам Альварес ранее заявил, что готов драться с Головкиным когда угодно. Однако 6 мая ему предстоит провести бой со своим соотечественником Хулио сезаром
Добавим, что команды Головкина и Альвареса ведут переговоры с прошлого года, но никак не могу согласовать финансовые условия. В частности, промоутеры «Канело» предложили казахстанцу за бой фиксированный гонорар с восьмизначной суммой (ранее сообщалось о 15 миллионах долларов), однако команда Головкина рассчитывает получить процент от общего дохода с боя.
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