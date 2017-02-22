Туреано Джонсон: Головкин — самый устрашающий боец современности. В этом плане он похож на Тайсона
Багамский боксер Туреано Джонсон (19−1, 13 КО) поделился мнением о чемпионе мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадии Головкине (36−0, 33 КО), а также о предстоящем бое казахстанца с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО).
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«Все мы знаем, что Головкин — это образ ужаса в среднем весе сегодня. Он самый устрашающий боец современности. В этом плане, как он внушает всем страх, он похож на Майка Тайсона. Все, что ему нужно — это собственные Эвандер Холифилд или Бастер Дуглас.
Есть ли у Дэниэла Джейкобса черты этих боксеров? Если честно, я сомневаюсь в этом. Но он может попробовать подражать их стилям. У него есть сильный удар, хорошее движение и мужество — с этим он может рассчитывать на нокаут, — заявил Джонсон в интервью Worldboxingnews.net.
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Добавим, что багамец является обязательным претендентом для победителя боя Головкин — Джейкобс, который состоится 18 марта в
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