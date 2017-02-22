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«Все мы знаем, что Головкин — это образ ужаса в среднем весе сегодня. Он самый устрашающий боец современности. В этом плане, как он внушает всем страх, он похож на Майка Тайсона. Все, что ему нужно — это собственные Эвандер Холифилд или Бастер Дуглас.

Есть ли у Дэниэла Джейкобса черты этих боксеров? Если честно, я сомневаюсь в этом. Но он может попробовать подражать их стилям. У него есть сильный удар, хорошее движение и мужество — с этим он может рассчитывать на нокаут, — заявил Джонсон в интервью Worldboxingnews.net.

Ранее багамец высмеял британских средневесов — Билли Джо Сондерса и Криса Юбенка-младшего — за страх перед Головкиным, отметив, что только Келл Брук (чемпион IBF в полусреднем весе) рискнул и вышел на ринг против казахстанца.